Ethereum-ETF зафіксували другий за величиною відтік капіталу: що нового

SEC знову відклала рішення щодо крипто-ETF на Truth Social, Solana та XRP до жовтня

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США знову перенесла ухвалення рішень щодо трьох криптовалютних біржових фондів (ETF), відклавши строки на жовтень.

Згідно з поданою 18 серпня 2025 року заявою, нові дати розгляду визначені наступним чином:

Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF — до 8 жовтня;

Solana ETF від 21Shares і Bitwise — до 16 жовтня;

21Shares Core XRP Trust — до 19 жовтня.

Ethereum-ETF зафіксували другий за величиною відтік капіталу: $196 млн за добу

18 серпня 2025 року спотові Ethereum-ETF зіткнулися з чистим відтоком капіталу в розмірі $196,62 мільйона, що стало другим за величиною показником з моменту їхнього виходу на ринок у липні 2024 року. Про це свідчать дані аналітичної платформи SoSoValue.

Негативна динаміка торкнулася одразу шести основних фондів:

ETHA втратив $87,16 млн;

FETH — $78,4 млн;

ETHE — $18,7 млн;

EZET — $6,63 млн;

ETHV — $4,79 млн;

ETHW — $938 380.

Інші Ethereum-ETF не зафіксували руху капіталу. Це вже другий послідовний день відтоку коштів із сектора. Абсолютний антирекорд був встановлений 4 серпня 2025 року, коли відтік склав $465,06 мільйона.

У сегменті спотових біткойн-ETF також спостерігався відтік капіталу на суму $121,81 мільйона. Це було обумовлено значними втратами у двох великих фондів: IBIT (-$68,72 млн) та ARKB (-$65,75 млн).

Водночас один продукт, BITB, продемонстрував позитивну динаміку, залучивши $12,66 мільйона. Цей сектор також фіксує відтік капіталу два дні поспіль.

На відміну від американського ринку, на ринку Гонконгу спотові біткойн-ETF не зафіксували руху капіталу. Проте продукти на базі Ethereum показали приплив у 1010 ETH.

У Південній Кореї конфіскують криптоактиви боржників — ЗМІ

Податкові органи міста Чеджу, Південна Корея, розпочали процес арешту та конфіскації криптовалют у громадян, які мають значні податкові заборгованості. За даними місцевих ЗМІ, це новий підхід до стягнення боргів у країні.

Загальна вартість уже заблокованих цифрових активів склала 230 мільйонів вон (близько $166 000).

Перевірка охопила 2 962 громадянина, чиї борги перевищували 1 мільйон вон (приблизно $721). Сукупна сума цих зобов'язань становить 19,7 мільярда вон (близько $14,2 мільйона). Для проведення цієї операції запити були надіслані до чотирьох найбільших південнокорейських криптобірж: Bithumb,Upbit, Coinone та Korbit.

Керівник податкової служби Чеджу Хван Тхе Хун заявив, що влада й надалі активно використовуватиме нові види активів для стягнення боргів. За його словами, такий підхід дозволить виявляти «приховані джерела податків», які раніше могли залишатися непоміченими.

У майбутньому планується посилити ці заходи за допомогою аналізу даних на основі штучного інтелекту. Це дозволить ефективніше моніторити великих боржників та примусово стягувати заборгованості, роблячи процес більш автоматизованим і точним.

Circle купує Malachite для розробки власного блокчейну Arc, орієнтованого на стейблкоїни

Компанія Circle, яка випускає популярний стейблкоїн USDC, оголосила про придбання механізму консенсусу Malachite у розробника Informal Systems. Ця технологія стане ключовою основою для нового блокчейну першого рівня (L1) під назвою Arc, який буде сфокусований на створенні фінансової інфраструктури на базі стейблкоїнів.

У пресрелізі Circle зазначається, що інтеграція Malachite має значно покращити продуктивність, надійність та безпеку платежів у стейблкоїнах. Це також посилить місію Malachite зі створення надійної та доступної фінансової інфраструктури.

Важливо, що репозиторій Malachite залишиться з відкритим кодом за ліцензією Apache 2.0. Це забезпечить постійний доступ до технології для всієї галузі та сприятиме подальшим інноваціям.

За умовами угоди, кілька співробітників Informal перейдуть до Circle, щоб працювати над розвитком Arc. Водночас Informal Systems продовжить підтримувати Malachite в інших напрямах та співпрацюватиме з партнерами над новими блокчейн-рішеннями.

Очікується, що тестова мережа Arc буде запущена вже у 2025 році.