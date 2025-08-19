Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 16:44

Старт із $200-300: як новачку зайти в крипту без страху і втрат — пояснюють фахівці ObmenAT24

Багато хто досі вважає криптовалюту складним і дорогим інструментом, доступним лише айтішникам або професійним трейдерам. Насправді для перших кроків у крипті достатньо базових знань, тверезого підходу та невеликого стартового капіталу — в межах $200−300.

Багато хто досі вважає криптовалюту складним і дорогим інструментом, доступним лише айтішникам або професійним трейдерам.

У просвітницькому спецпроєкті «Говорить крипта» від «Економічної правди» та криптообмінної платформи ObmenAT24 експерти розповіли, чому стартовий поріг входу в крипторинок не такий високий, як здається, і як початківцю сформувати перший криптопортфель — без ризику втратити все через незнання.

Саме сума $200−300 (або будь-який еквівалент — цифровий чи фіатний), як стверджують фахівці ObmenAT24, є оптимальною для того, щоб відчути ринок, потестувати різні інструменти, сформувати початкові навички управління криптоактивами та не зазнати руйнівних фінансових втрат у разі помилки.

«Вступити в криптосферу може людина з будь-яким рівнем доходу, оскільки насправді поріг входу в крипту невисокий. Реальна рекомендація — розпочинати криптоподорож варто тоді, коли є впевненість у стабільності джерела доходу у фіатній чи криптовалюті, яке дозволяє відкладати хоча б невеликі суми без шкоди для якості та способу свого життя», — радять експерти ObmеnAT24.

Головне — не ризикувати грошима, які можуть знадобитися для базових потреб. У крипті працює золоте правило: втрата інвестиції не повинна бути критичною для життя.

«Потенційні втрати через відсутність досвіду чи навіть помилки не повинні бути критичними: звісно, будь-яка втрата — болісна, але вона не повинна бути руйнівною для фінансового стану людини та її добробуту», — підкреслюють експерти ObmеnAT24.

А чому не $50 для старту?

Технічно зайти в крипту можна й з $50, але фахівці не радять цього. Через транзакційні витрати прибуток буде мізерним, а от часу та зусиль на розбір інтерфейсів, термінів, гаманців і обмінів доведеться витратити чимало.

Натомість сума $200−300 дозволяє повноцінно тестувати канали купівлі-продажу, перекази, стейкінг і обмін. А головне — відчути власну реакцію на ринкові коливання, оцінити апетит до ризику та навчитися ухвалювати зважені рішення.

З чого почати

На думку експертів ObmenAT24, оптимальний алгоритм дій для новачка такий:

  1. Обрати криптообмінник, який дозволяє швидко купити перші криптоактиви — без складних інтерфейсів і верифікацій, зі зрозумілим курсом і прозорими умовами.
  2. Придбати стейблкоїни (USDC, USDT) або BTC/ETH на невелику суму — готівкою, через картку чи банківський переказ.
  3. Перевірити функціонал: зробити тестовий переказ, конвертацію або вивід.
  4. Зрозуміти, як працюють гаманці.
  5. Почати слідкувати за ринком: встановити застосунки з аналітикою, підписатися на канали бірж, користуватись агрегаторами CoinMarketCap або CoinGecko.

Чому обмінник — кращий вибір на старті

Сервіси на кшталт ObmenAT24 мають низку переваг саме для початківців: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, миттєва конвертація, доступні суми від $10−20, а також можливість обміняти крипту на готівку — ця опція принципово недоступна на класичних криптобіржах чи Р2Р-платформах.

Курс обміну в ObmenAT24 фіксується в момент зарахування крипти на гаманець сервісу, тож навіть при ринковій волатильності новачок не втратить на раптовому просіданні ринку. До того ж завдяки обслуговуванню в 30 містах України та 40 закордонних столицях по всьому світу сервіс доступний незалежно від географії.

У базі ObmenAT24 — понад мільйон клієнтів. Поточні резерви сервісу становлять еквівалент $700 тис. у різних криптовалютах на добу. Це дозволяє проводити угоди будь-якого обсягу та з високою інтенсивністю без затримок, з гарантією надійності. Сервіс працює з 2016 року та має високі рейтинги.

Джерело: Мінфін
