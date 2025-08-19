В Україні зареєстрували вже 182 тисячі авто на «зелених» номерах

В Україні станом на середину серпня було зареєстровано 182 тисячі транспортних засобів на «зелених» номерах. Таку цифру навели у Головному сервісному центрі МВС .

Скільки зареєстровано авто на «зелених» номерах

«Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано 182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном. Ще 121 тисяча 392 транспортні засоби — це гібриди, тобто поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором. А також 2 074 865 транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, тобто використовують газ та бензин», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці купують машини на електродвигунах як в автосалонах, так і ввозять вживані з закордону. Та в будь-якому разі для першої державної реєстрації електрокара необхідно звернутись до сервісного центру МВС.

Документи для реєстрації

Під час реєстрації слід подати низку документів: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання); довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків; митні документи; договір купівлі-продажу; сертифікат відповідності завершеного КТЗ; експертне дослідження (ввезене з закордону вживане авто); довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

У ГСЦ нагадали, що при першій держреєстрації транспортні засоби з електричним двигуном — ввезені з-за кордону або нові придбані в автосалонах — звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.

«Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються „зелені“ номерні знаки і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», — розповіли в установі.

Вартість послуги

Орієнтовна вартість послуги: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (з видачею номерного знака) — 1306 грн. Сюди входить: послуга — 350 грн, бланк свідоцтва — 606 грн, номерний знак — 350 грн. Окремо сплачується комісія банку.