18 серпня 2025, 20:00

Головне за понеділок: 12 пріоритетів Уряду, падіння біткоіну та мільярдні потреби України

12 пріоритетів Уряду: Кабмін Свириденко презентував проєкт Програми дій

Оновлений Кабмін Юлії Свириденко презентував проєкт Програми дій Уряду. Він базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова.

Україна потребує $45 млрд зовнішнього фінансування на 2026 рік — Марченко

Україна потребуватиме близько $45 млрд зовнішнього фінансування на 2026 рік. Ця сума покриє не лише дефіцит бюджету, а й погашення державних боргів. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проєкту програми дій уряду.

Штрафи до 3400 грн: уряд хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану. Про це йдеться в картці законопроєкту № 13633.

Відсьогодні запрацювала програма «Пакунок школяра»

Держава запустила Пакунок школяра. Відтепер можна оформити послугу в Дії та отримати 5000 гривень допомоги. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

Українці тримають в банках рекордні 1,3 трильйони гривень

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у липні збільшився на 0,3% до рекордних 1 300,362 млрд гривень.

Кабмін змінив умови виплати базової соціальної допомоги

Кабінет міністрів зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

В якому віці в Україні потрібно виходити на пенсію, аби держава могла платити 2/3 зарплати

В якому віці українці мають виходити на пенсію, аби отримувати виплати у 2/3 своєї зарплати, порахував інвестиційний банкір Сергій Будкін. «Мінфін» наводить його розрахунки, зроблені на підставі прогнозів Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ на 2023 рік.

Біткоїн впав до $115 тисяч

Основні криптовалюти впали, внаслідок чого загальна вартість крипторинку опустилася нижче за $4 трлн.

Криптовалюта в Україні: як розрахуватися за каву чи телевізор цифровими грошима

Уявіть, що ви купуєте новий смартфон. На касі, поруч зі звичними опціями «готівка» чи «картка», ви бачите ще одну — «оплата криптовалютою». У 2025 році в Україні це вже реальність. Дедалі більше магазинів, від гігантів електроніки до затишних кав'ярень, дозволяють розраховуватися цифровими грошима. Розберемося, як це працює, і де саме ви можете витратити свої біткоїни.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
