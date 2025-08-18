Morgan Stanley підвищив прогнозну ціну акцій Nvidia

Аналітики Morgan Stanley підняли прогнозне котирування для акцій Nvidia Corp. до $206 із $200. При цьому вони підтвердили рекомендацію «вище за ринок».

Що відомо

Виробник графічних процесорів 27 серпня опублікує звітність за другий квартал 2026 фінансового року (завершився у липні).

Очікування зросли напередодні звіту Nvidia, і «це цілком обґрунтовано», вважають аналітики банку, які чекають від компанії хороших показників за минулий період та сильних прогнозів на рік.

Morgan Stanley очікує, що виручка Nvidia у другому фінкварталі склала $46,6 млрд (раніший прогноз — $45,2 млрд), у третьому фінкварталі підніметься до $52,5 млрд (раніше передбачалося $51,3 млрд).

Виторг компанії в другому кварталі 2025 фінроку становив $30,04 млрд.

Акції Nvidia завершили торги у п'ятницю на позначці $180,45.

Капіталізація чіпмейкера за останні три місяці зросла на 33% (до $4,4 трлн), тоді як фондовий індекс Nasdaq Composite додав 12,6%.

