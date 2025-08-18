У Японії планують схвалити випуск першого стейблкоїну у нацвалюті

Агентство фінансових послуг Японії схвалить випуск першого в країні стейблкоїну, прив'язаного до ієни вже восени, повідомляє видання Nikkei Asia. Криптовалюта використовуватиметься для міжнародних переказів та інших цілей.

Деталі

Токійська фінтех-компанія JPYC планує зареєструватися як оператор грошових переказів протягом місяця. Глобальна капіталізація ринку стейблкоїнів, які переважно прив'язані до долара, нещодавно перевищила $250 млрд, зазначає видання.

Стейблкоїни засновані на блокчейн-технології і мають прив'язку один до одного до фіатних валют, таких як долар. Японські правові зміни, що набрали чинності у червні 2023 року, визначають стейблкоіни як «активи, номіновані у валюті», відрізняючи їх від інших криптовалют та дозволяючи банкам, трастовим компаніям та операторам грошових переказів їх випускати.

Новий стейблкоїн отримає назву JPYC. Для прив'язки до єни він буде забезпечений високоліквідними активами, такими як депозити та державні облігації. Продаж очікується через кілька тижнів після реєстрації JPYC як оператор грошових переказів, повідомляє Nikkei Asia. Мета — випустити стейблкоїни на 1 трлн ієн за три роки.

Фізичні особи, корпорації та інституційні інвестори зможуть подавати заявки на купівлю JPYC та переказувати платежі в електронні гаманці. Використання включає міжнародні перекази, корпоративні платежі та децентралізовані фінансові послуги на базі блокчейну.