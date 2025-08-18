Свириденко анонсувала підвищення мінімальної зарплати лікарів «первинки» до 35 тисяч грн

Кабінет міністрів планує з 2026 року підвищити мінімальну зарплату лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 000 грн, повідомляється в презентованій у понеділок програмі уряду.

Підвищення мінімалки

До 31 грудня 2025 року буде затверджено порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 2026 рік з новою капітаційною ставкою, яка передбачатиме базовий розмір оплати праці лікаря екстреної медичної допомоги та лікаря первинної медичної допомоги не нижче 35 000 гривень за умови досягнення останнім оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

