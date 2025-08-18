Майже 4,2 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
18 серпня 2025, 18:07
єОселя: З початку 2025 року українці отримали кредитів на 7,6 млрд грн
Скільки видано кредитів
За минулий тиждень було видано 162 кредити на суму 288 млн грн.
Кредити під 3% отримали:
- 68 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 7 медиків
- 5 педагогів
- 5 науковців
Кредити під 7% отримали:
- 55 українців без власного житла
- 19 ВПО
- 3 ветерани
Найбільше кредитів надано
у Київській області (45), місті Києві (34), Івано-Франківській (14) та Львівській (12) областях.
За типом нерухомості: 103 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 26 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 59 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 002 кредити на суму понад 31,7 млрд грн.
Страхування житла від наслідків «прильоту»
