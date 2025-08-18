єОселя: З початку 2025 року українці отримали кредитів на 7,6 млрд грн

Майже 4,2 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень було видано 162 кредити на суму 288 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

68 військовослужбовців та представників сектору безпеки

7 медиків

5 педагогів

5 науковців

Кредити під 7% отримали:

55 українців без власного житла

19 ВПО

3 ветерани

Найбільше кредитів надано

у Київській області (45), місті Києві (34), Івано-Франківській (14) та Львівській (12) областях.

За типом нерухомості: 103 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 26 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 59 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 002 кредити на суму понад 31,7 млрд грн.

