18 серпня 2025, 17:42

У липні інвестори втратили мільярди на «сміттєвих» акціях у США

У липні інвестори втратили мільярди доларів на інвестиціях у невеликі китайські компанії, які котируються на американській біржі, пише Financial Times. До цього інтерес до паперів емітентів активно підганявся блогерами в соцмережах.

У липні інвестори втратили мільярди доларів на інвестиціях у невеликі китайські компанії, які котируються на американській біржі, пише Financial Times.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Йдеться про компанії Concorde International, Ostin Technology, Top KingWin, Skyline Builders, Everbright Digital, Park Ha Biological Technology та Pheton Holdings. Упродовж кількох тижнів вони втратили близько 80% вартості. За даними InvestorLink, йдеться про суму $3,7 млрд.

Аналітики та інвестори вважають, що подія нагадує схему «pump and dump», коли інтерес до дешевих акцій маловідомих компаній штучно «накачується», що призводить до різкого зростання котирувань, а після того, як актив скуповує достатню кількість приватних інвесторів, організатори схеми «скидають» папери, обвалюючи ринок.

Минулого місяця ФБР відзвітували, що кількість скарг на шахрайство на фондовому ринку США збільшилася на 300% рік до року, пише FT. У бюро окремо звернули увагу, що такі інвестиції просувають у соцмережах. При цьому, як випливає з матеріалу, американські регулятори неодноразово попереджали і продовжують попереджати ринок про шахрайські схеми.

Виконавчий директор InvestorLink Метью Мічел окремо повідомляє своїх клієнтів, коли помічає надмірну активність у соцмережах щодо малих компаній. Так було і з компанією зі списку — Pheton Holdings. InvestorLink раніше публічно заявляв, що помітив незвичайну активність навколо Pheton у соцмережах. За три тижні акції компанії впали на 95%. Аналогічна ситуація сталася і із Ostin Technology.

Мічел проаналізував акції Ostin і прийшов до висновку, що інтерес до неї штучно «підігрівали» на платформі Reddit. За його словами, метадані геолокації трьох із учасників «акції» ведуть до росії та Ірану.

Постраждалі інвестори також розповіли FT, що їх усіх додали до групи у WhatsApp після того, як вони клікнули на рекламу у Facebook. Співрозмовник газети додав, що адміністрував цю групу у месенджері справжній американський брокер.

Представник Meta заявив, що платформа продовжить інвестувати в технології боротьби з шахраями та співпрацювати з банками та правоохоронцями.

При цьому подібні випадки, коли акції компаній злітають лише завдяки порадам із соцмереж, історії вже знайомі. У 2021 році користувач з нікнеймом Roaring Kitty своїми «рекомендаціями» на YouTube спровокував вкладення його аудиторії в папери компанії GameStop, які до цього падали протягом шести років поспіль.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
