Державне агентство PlayCity активно працює над очищенням ринку азартних ігор, заблокувавши понад 1300 нелегальних вебсайтів. Про це інформує Мінцифри.
18 серпня 2025, 16:50
PlayCity заблокувало понад 1300 нелегальних вебсайтів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
PlayCity зосередило зусилля на боротьбі з незаконною діяльністю та порушеннями рекламного законодавства:
- Заблоковано понад 1300 вебсайтів, які працювали без відповідних ліцензій.
- Закрито 7 Instagram-акаунтів за порушення правил реклами азартних ігор.
- Популярний Telegram-канал «Труха Україна» оштрафовано на 4,8 млн грн за розміщення незаконної реклами.
Читайте також: PlayCity оштрафовало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за рекламу казино
Агентство також посилило контроль за легальними гравцями, щоб уникнути порушень.
- Накладено штрафи на загальну суму понад 3,2 млн грн на 8 організаторів азартних ігор за несвоєчасне подання звітності.
- Анульовано ліцензію казино PIN-UP через зв'язок з російською федерацією.
- Призупинено дію 7 ліцензій компаній, які не надали обов’язкову інформацію про відсутність зв’язків з рф.
Читайте також: PlayCity оштрафувала IT-портал dev.ua на 4,8 млн грн
PlayCity наголошує, що кожен заблокований сайт і накладений штраф є важливим кроком до забезпечення безпеки гравців і дотримання єдиних правил для всіх учасників ринку.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі