PlayCity заблокувало понад 1300 нелегальних вебсайтів

Державне агентство PlayCity активно працює над очищенням ринку азартних ігор, заблокувавши понад 1300 нелегальних вебсайтів. Про це інформує Мінцифри .

PlayCity зосередило зусилля на боротьбі з незаконною діяльністю та порушеннями рекламного законодавства:

Заблоковано понад 1300 вебсайтів, які працювали без відповідних ліцензій.

Закрито 7 Instagram-акаунтів за порушення правил реклами азартних ігор.

Популярний Telegram-канал «Труха Україна» оштрафовано на 4,8 млн грн за розміщення незаконної реклами.

Агентство також посилило контроль за легальними гравцями, щоб уникнути порушень.

Накладено штрафи на загальну суму понад 3,2 млн грн на 8 організаторів азартних ігор за несвоєчасне подання звітності.

Анульовано ліцензію казино PIN-UP через зв'язок з російською федерацією.

Призупинено дію 7 ліцензій компаній, які не надали обов’язкову інформацію про відсутність зв’язків з рф.

PlayCity наголошує, що кожен заблокований сайт і накладений штраф є важливим кроком до забезпечення безпеки гравців і дотримання єдиних правил для всіх учасників ринку.