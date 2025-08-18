Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
18 серпня 2025, 14:52

12 пріоритетів Уряду: Кабмін Свириденко презентував проєкт Програми дій

Оновлений Кабмін Юлії Свириденко презентував проєкт Програми дій Уряду. Він базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова.

Оновлений Кабмін Юлії Свириденко презентував проєкт Програми дій Уряду.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

12 пріоритетів

За словами Свириденко, на цій основі визначено 12 пріоритетів, які будуть перетворювати на конкретні рішення.

1. Безпека та оборона — наша ціль, щоб половина бюджету озброєнь йшла українським виробникам, плануємо запуск Defence City і спільні виробництва зі світовими компаніями як Rheinmetall, BAE Systems та інші

2. Євроінтеграція — ми будемо готові розпочати переговори про вступ з ЄС за шістьма кластерами до кінця року

3. Антикорупція — від самого початку роботи цього уряду ми перезавантажили роботу БЕБ, АРМА та Митниці. Плануємо цифрові сервіси е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0.

4. Добробут — це допомога тим, хто потребує допомоги. Ми запланували компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соціальних послуг. Плануємо 75 млрд грн на розвиток прифронтових регіонів у 2025−2026 роках. Також очікуємо, що 180 000 родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а також 100 000 родин з дітьми до 3-х років охопить програма єЯсла та єСадок до 2026 року.

5. Ветеранська політика — плануємо ухвалення Кодексу законів про Захисників та Захисниць, запуск ветеранських просторів, житлові сертифікати, гранти для ветеранського бізнесу.

6. Макрофінанси та реформи —Україна має запевнення від партнерів щодо підтримки у 37,4 млрд доларів у 2026−2027 році. Очікуємо місію МВФ, з високою долею вірогідності будемо мати нову програму. Також плануємо новий Митний кодекс.

7. Бізнес — до кінця 2026 року ми плануємо залучити понад 5 млрд євро через різні інструменти (UIF, G2G, ППП), перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюємо в 100 млн доларів. На політику «Зроблено в Україні» передбачимо 55 млрд грн. Бізнес матиме 5 років без перевірок і суттєву дерегуляцію. Очікуємо понад 12 млрд грн від приватизації, зокрема санкційних активів, а також запуск агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine, плануємо масштабний національний проєкт зі зрошення.

8. Здоров’я та спорт — підвищуємо зарплати лікарів первинки й екстренки до 35 тис. грн, вводимо додаткові стимули для медиків у селах та прифронтових регіонах. Запустимо щорічний чекап для українців 40+, відкриємо 200 Центрів ментального здоров’я, майже 300 реабілітаційних просторів, а також е-Кабінет пацієнта й е-Ліцензію.

У спорті залучимо 3 млн українців до масових проєктів, створимо Olympic Lab і запровадимо ініціативу ЄС «Молодіжна гарантія».

9. Освіта і наука — 100 тис. учителів і 50 тис. вихователів підвищать кваліфікацію, відкриємо 500 садків. Плануємо реформу фінансування вищої освіти та науки. Запускаємо ScienceCity, гранти для 2000 молодих дослідників і STEM-аспірантуру. До 2026 року профінансуємо 10 спільних науково-технічних проєктів із бізнесом, а система «Мрія» охопить 1,1 млн дітей.

10. Відбудова — Створюємо Фонд Відновлення та комплексний план відбудови. У фокусі — житло, енергетика й інфраструктура: 10 проєктів у ЖКГ, 5 — у транспорті, 4 — у житлі. Запускаємо програму «ВідновиДім», спеціальні програми для повернення українців із житлом, роботою й соцпідтримкою, а також механізм множинного громадянства.

11. Культура — до 2025 року розпочнемо реставрацію щонайменше 10 об'єктів культурної спадщини, а до 2026-го інвестуємо 500 млн грн у її збереження й відновлення. Плануємо гранти для креативних індустрій, внесення всіх об'єктів національного значення до реєстру та оцифрування 100 тис. музейних експонатів.

12. Зимова стабільність — плануємо накопичення 13,2 млрд кубів газу, запуск нових генеруючих потужностей, захист енергооб'єктів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zevs1
zevs1
18 серпня 2025, 21:03
#
Снова будут водить козу по кругу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, torn и 6 незареєстрованих відвідувачів.
