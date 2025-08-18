Україна потребує $45 млрд зовнішнього фінансування на 2026 рік — Марченко

Україна потребуватиме близько $45 млрд зовнішнього фінансування на 2026 рік. Ця сума покриє не лише дефіцит бюджету, а й погашення державних боргів. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє Delo.ua .

Потреба України

За його словами, наразі визначено попередню фінансову потребу на 2026−2027 роки, що становить $37,4 млрд.

На даний момент ця цифра буде уточнена, коли ми будемо готувати бюджет на 2026 рік, тому що у нас це є пріоритети фінансування. Тому це, звичайно, попередня цифра. До 15 вересня ця цифра буде уточнена", — пояснив Марченко.

Прогнози на два роки пов'язані з очікуванням, що з 2028 року Європейський Союз запустить власну довгострокову програму фінансування для потреб України.

Міністр наголосив, що фінансові розрахунки базуються на прагматичному сценарії, який враховує продовження повномасштабної війни.

«Але зараз ми маємо бути прагматичними, і тому на увесь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій», — зазначив він.

Наразі потреба у $45 млрд не покрита повністю, тому Україна активно веде переговори з ключовими партнерами, такими як країни G7, Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд (МВФ).