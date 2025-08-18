Кредитори банків в управлінні ФГВФО отримали понад 45,7 млн грн

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

З цих коштів 26,1 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Ще 18 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку), зокрема у липні на суму 11,7 млн грн було задоволено вимоги кредиторів АТ «Комінвестбанк».

Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Скільки виплатив Фонд

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 серпня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 74 млрд грн, з яких біля 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).