Протягом липня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 45,7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Кредитори банків в управлінні ФГВФО отримали понад 45,7 млн грн
З цих коштів 26,1 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Ще 18 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку), зокрема у липні на суму 11,7 млн грн було задоволено вимоги кредиторів АТ «Комінвестбанк».
Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Скільки виплатив Фонд
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 серпня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 74 млрд грн, з яких біля 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
