Китайський фондовий індекс піднявся до десятирічного максимуму

Композитний індекс Шанхайської фондової біржі закрився на найвищому рівні за десятиліття, підскочивши на 0,9% до 3728 у понеділок. Про це пише Bloomberg.

Найвищий рівень

Індекс акцій, що котируються на Шанхайській фондовій біржі, закрився на найвищому рівні за десятиліття, оскільки заможні місцеві інвестори вливають на ринок, який зріс на тлі послаблення торговельної напруженості зі США.

Згідно з даними Bloomberg, композитний індекс Шанхайської фондової біржі підскочив на 0,9% і закрився на позначці 3728, що є найвищим показником з серпня 2015 року. Це закріплює 20% зростання з квітневого розпродажу, коли масштабні тарифи президента США Дональда Трампа сколихнули світові ринки. Минулого тижня Трамп продовжив тарифне перемир'я з Китаєм.

Це зростання відображає зростаюче відчуття оптимізму серед дрібних інвесторів, які мають майже рекордно високі заощадження та все частіше відмовляються від облігацій. Ці інвестори постраждали десять років тому, коли різкий крах фондового ринку змусив Пекін залучити державні фонди для підтримки цін на акції та залишив гіркі спогади для багатьох інвесторів.

Відтоді були й хибні прозріння, але за останнє десятиліття китайські акції в Китаї значно відставали від бенчмарків акцій у США, Азії та навіть Європі, які довго вважалися глобально відсталими для інвесторів у акції.

Керуючі фондами в Китаї тепер сподіваються, що нинішнє зростання має достатньо підстав — від сподівань на штучний інтелект до урядових кроків щодо стимулювання зростання — щоб витримати випробування часом.

Фондовому ринку Китаю допомогло те, що інвестори перемістили свої інвестиції з фіксованого доходу, оскільки вони зменшили очікування щодо пом'якшення монетарної політики та відреагували на рішення Пекіна відновити податки на відсоткові виплати за державними облігаціями або облігаціями фінансових установ.

Дохідність 10-річних облігацій Китаю в понеділок зросла на чотири базисні пункти до 1,78%, тоді як дохідність 30-річних облігацій була приблизно на шість базисних пунктів вищою до 2,11%. Ф'ючерси на 30-річні облігації країни зазнали найбільшого падіння з березня. Останній звіт центрального банку Китаю про монетарну політику показав, що політики не поспішають з агресивним пом'якшенням монетарної політики.

Шанхайський композитний індекс ще далекий від бурхливих днів 2015 року, коли сплеск покупок, викликаний використанням левериджу, підняв індекс до 5166, перш ніж луснула бульбашка. Історичний максимум було встановлено у жовтні 2007 року.

Торговельна напруженість послабшає

Ажіотаж на фондовому ринку Китаю разюче відрізняється від того, що було лише кілька місяців тому, коли побоювання щодо вступу двох найбільших економік світу в тривалу — і болісну — торговельну війну сколихнули ринки по всьому світу. Це зростання є частиною глобального зростання цін на акції: минулого тижня акції в США та Індонезії встановили нові максимуми, що допомогло підняти індекс MSCI світових акцій до рекордного рівня.

Відновлення фондового ринку Китаю призвело до шаленої торговельної активності.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, обіг на материкових біржах у понеділок перевищив 2,7 трильйона юанів (376 мільярдів доларів), що є другим за величиною оборотом після піку 8 жовтня. Це сталося після того, як трейдери з материкового Китаю придбали акції на рекордну суму 35,9 мільярда гонконгських доларів (4,6 мільярда доларів) у Гонконзі в п'ятницю, оскільки настрій щодо ризику на материкових акціях поширився через кордон.

Також спостерігається сплеск кредитів на купівлю акцій, що свідчить про те, що інвестори використовують кредитне плече, щоб приєднатися до зростання. Сума маржинального боргу, взята для купівлі акцій, минулого тижня піднялася до найвищого рівня з 2015 року і зараз знаходиться приблизно на 10% від досягнення історичного максимуму.