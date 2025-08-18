Qantas виплатить рекордний штраф за звільнення 1,8 тисяч осіб у пандемію

Федеральний суд Австралії оштрафував авіаперевізника Qantas на 90 млн австралійських доларів ($59 млн) за незаконне звільнення 1,82 тисяч людей з наземного персоналу під час пандемії коронавірусу в 2020 році, пише Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Це з відривом найбільшого штрафу за порушення австралійського трудового законодавства, зазначає газета. Факт порушення було підтверджено судом у 2021 році.

Суддя Майкл Лі піддав Qantas критиці за її дії в рамках тривалого судового процесу і заявив, що вибачення, які принесли компанія, були «неправильними».

Публічні заяви Qantas, її аргументи проти виплати компенсації звільненим працівникам і той факт, що глава компанії Ванесса Хадсон не з'явилася в суді, змусили суддю поставити під сумнів щирість вибачень авіаперевізника, сказав він.

«Я все ж таки вважаю, що тепер відповідальні особи Qantas відчувають деякі щирі жалю, але це швидше відображає ту шкоду, яку цю справу завдала компанії», — сказав Лі.

Хадсон заявила, що компанія виплатить штраф.

Qantas невдало намагалася оскаржити судове рішення від 2021 року та просила знизити штраф. При цьому вона погодилася виплатити звільненим компенсацію у розмірі 120 млн австралійських доларів.