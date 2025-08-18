Multi від Мінфін
18 серпня 2025, 13:10

Ціни на газ у Європі оновили мінімум 2025 року перед зустріччю Трампа та Зеленського

Європейські ціни на природний газ оновили мінімум 2025 року на тлі очікувань зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським щодо врегулювання конфлікту з росією. Про це пише Bloomberg.

Європейські ціни на природний газ оновили мінімум 2025 року на тлі очікувань зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським щодо врегулювання конфлікту з росією.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Еталонні ф'ючерси продовжили падіння після обвалу минулого тижня напередодні зустрічі Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Угода про припинення конфлікту могла б послабити напруженість на світовому ринку з поверненням російських енергоносіїв.

Трамп має намір прийняти Зеленського та низку європейських лідерів, включаючи голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, президента Франції Емманюеля Макрона та генсека НАТО Марка Рютте, щоб викласти умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з путіним.

Читайте також: Ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня року напередодні переговорів Трампа та путіна

Очікується, що США зосередяться на питанні територіальних поступок, яких хоче росія. Після переговорів із Путіним у п'ятницю на Алясці Трамп заявив, що переконуватиме Зеленського швидко укласти угоду, і повідомив лідерів про свою готовність до участі США у гарантіях безпеки України.

Хоча Європа за останні три з лишком роки диверсифікувала постачання газу після скорочення росією трубопровідних потоків — тепер основна частина морських поставок йде з віддалених країн, включаючи США та Катар, — трейдери роблять ставку на те, що можливе пом'якшення санкцій проти росії дозволить частині її енергоресурсів повернутися на світ енергоресурсів.

Тим часом Норвегія — ще один великий постачальник газу до Європи — у вихідні повідомила про позапланову зупинку на експортному ЗПГ-заводі Hammerfest, що може позначитися на цінах, якщо простий затягнеться.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, бенчмарк європейського газового ринку, знизилися на 1,9% — до 30,43 євро за мегават-годину до 8:26 за амстердамським часом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
