Формулу, за якою розраховуються пенсійні виплати при виході людини на пенсію, необхідно переглянути. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
18 серпня 2025, 12:46
Гетманцев: Формулу для розрахунку пенсії необхідно переглянути
Що каже Гетманцев
«Формула для розрахунку пенсії має бути переглянута. Зокрема щоб не було такої несправедливості, коли у людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри», — написав Гетманцев.
За словами депутата, Мінсоцполітики уже працює над тим, щоб розробити нову формулу розрахунку пенсій.
«Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям», — додав Гетманцев.
