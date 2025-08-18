Гетманцев: Формулу для розрахунку пенсії необхідно переглянути

Формулу, за якою розраховуються пенсійні виплати при виході людини на пенсію, необхідно переглянути. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже Гетманцев

«Формула для розрахунку пенсії має бути переглянута. Зокрема щоб не було такої несправедливості, коли у людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри», — написав Гетманцев.

За словами депутата, Мінсоцполітики уже працює над тим, щоб розробити нову формулу розрахунку пенсій.

Читайте також: Середня пенсія в Україні зросла на 69 гривень — Гетманцев

«Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям», — додав Гетманцев.