18 серпня 2025, 10:28

Біткоїн впав до $115 тисяч

Основні криптовалюти впали, внаслідок чого загальна вартість крипторинку опустилася нижче за $4 трлн, повідомляє Bloomberg.

Основні криптовалюти впали, внаслідок чого загальна вартість крипторинку опустилася нижче за $4 трлн, повідомляє Bloomberg.

Падіння біткоїнуБіткоїн впав на 2,2%, досягнувши приблизно $115 000, у той час як Ethereum, другий за величиною токен, у понеділок у якийсь момент втратив більше 4,5%, опустившись нижче за $4300.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння біткоїну

Біткоїн впав на 2,2%, досягнувши приблизно $115 000, у той час як Ethereum, другий за величиною токен, у понеділок у якийсь момент втратив більше 4,5%, опустившись нижче за $4300. Загальна вартість усіх криптовалют впала до $3,9 трлн.

Падіння сталося після того, як 14 серпня біткоїн досяг рекордних $125 514, а ефір того ж дня наблизився до свого історичного максимуму, встановленого у листопаді 2021 року.

Зростанню двох провідних токенів сприяв потік інституційних інвестицій, очолюваних компаніями, які займаються казначейськими інвестиціями в цифрові активи.

Згідно з інтерактивною таблицею «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 10:00 становить $115,297.00 за монету.

«На ринку спостерігається постійна фіксація прибутку з моменту досягнення минулого тижня нового історичного максимуму», — заявила Керолайн Маурон, співзасновник Orbit Markets, додавши, що «імпульс, що лежить в основі буму криптовалютних казначейських облігацій, схоже, втрачає оберти».

Metaplanet, японський оператор готельного бізнесу, який на даний момент накопичив $2,2 млрд у біткоїнах, упав приблизно на 50% порівняно з максимумом середини червня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
