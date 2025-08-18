У період з 11 по 15 серпня 2025 року спотові біткоїн- та Ethereum-ETF продемонстрували позитивну динаміку. За цей час чистий приплив у фонди на базі першої криптовалюти склав $547,82 млн, тоді як Ethereum-ETF зафіксували рекордні $2,85 млрд, пише incrypted.
18 серпня 2025, 12:23
Тижневий приплив капіталу у спотові Ethereum-ETF встановив історичний максимум
Згідно з даними SoSoValue, біткоїн-фонди фіксували приплив капіталу впродовж чотирьох із п’яти торгових днів. Найбільший обсяг інвестицій надійшов 14 серпня — понад $230,93 млн.
Ethereum-ETF також продемонстрували стійку позитивну динаміку: у чотирьох з п’яти торгових днів зафіксовано припливи, а 14 серпня фонди отримали понад $1 млрд. Єдиний відтік коштів стався 15 серпня і перевищив $59 млн.
Загалом тенденція позитивних результатів у секторі в розрізі тижня триває ще з середини травня 2025 року.
