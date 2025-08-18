Тижневий приплив капіталу у спотові Ethereum-ETF встановив історичний максимум

У період з 11 по 15 серпня 2025 року спотові біткоїн- та Ethereum-ETF продемонстрували позитивну динаміку. За цей час чистий приплив у фонди на базі першої криптовалюти склав $547,82 млн, тоді як Ethereum-ETF зафіксували рекордні $2,85 млрд, пише incrypted.