Золото відновлюється з двотижневого мінімуму. У центрі уваги зустріч Трампа та Зеленського

Золото зросло після досягнення двотижневого мінімуму, підтримане зниженням дохідності казначейських облігацій США, оскільки інвестори очікували зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами для обговорення мирної угоди з росією, пише Reuters.

Станом на 06:09 за Гринвічем у понеділок спотова ціна на золото зросла на 0,4% до 3348,59 долара за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 1 серпня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,4% до 3 394,90 долара.

«На початку дня ціна на золото падала, але… змогла змінити курс, коли покупці піднялися до позначки $3330 у рамках цінової гри. Дохідність казначейських облігацій США втратила частину п'ятничного зростання, що також допомогло полегшити життя ціні на золото», — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала з більш ніж двотижневих максимумів. Інвестори також з нетерпінням чекають щорічного симпозіуму Федеральної резервної системи в Джексон-Хоул, штат Вайомінг.

Економісти, опитані агентством Reuters, здебільшого очікують, що ФРС оголосить про зниження ставки у вересні, перше зниження цього року, з можливим другим зниженням до кінця року.

Недохідні злитки, які вважаються безпечним активом у періоди невизначеності, як правило, добре показують себе в умовах низьких процентних ставок.

Вартість срібла, платини та паладію

Спотова ціна на срібло трохи зросла на 0,1% до 38,02 долара за унцію, платина — на 0,1% до 1 336,79 долара, а паладій — на 0,1% до 1 113,52 долара.