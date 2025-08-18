Multi від Мінфін
18 серпня 2025, 11:42

Скільки коштує зарядити електромобіль у липні 2025 року

Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували набір моделей в українському парку електромобілів (обсяг якого становить понад 178 тис.), та визначили, що близько 40% його резидентів мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували набір моделей в українському парку електромобілів (обсяг якого становить понад 178 тис.), та визначили, що близько 40% його резидентів мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.
Фото: depositphotos

Вартість зарядки

Отже, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу (що навіть більше, ніж середнє значення), така дистанція обійдеться в середньому у 378 грн.

Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика з ДВЗ, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 410 грн. І це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

Бензиновий легковик при 10 л/100 км витратить 600 грн на цю ж дистанцію, або й більше — адже нещодавно ціни на бензин та дизпальне відчутно підскочили, до 62 та 59 грн/л відповідно.

Довідково: заряджаючи машину за побутовим тарифом вдома (4,32 грн/кВт-год при однозонному лічильнику) 100 км пробігу обійдеться до 90 грн. Якщо ж є нічний тариф (2,16 грн) тоді сума стане удвічі меншою — 45 грн, що навіть менше, як ціна одного літра рідкого пального.

Це за умови витрат 20 кВт-год на 100 км, наприклад, для Tesla Model 3.

Якщо ж брати менші авто, типу Renault ZOE, Fiat 500e, Nissan Leaf — споживання там може бути удвічі менше, 10−11 кВт-год/100 км, відповідно й менші витрати.

Вартість кіловату на чарджерах з публічним доступом

Фахівці Інституту досліджень авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися, орієнтуючись насамперед на станції, що розташовані біля міжміських доріг.

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під'єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент ми не братимемо до уваги.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше). Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
