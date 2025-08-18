Впродовж минулого місяця українці придбали 2072 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з липнем 2024 року, повідомляє Укравтопром.
18 серпня 2025, 10:12
Китайські авто в тренді: що купували українці у липні
З цієї кількості: нових — 1707 од. (+52%); вживаних — 365 од. (+40%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 89%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus — 391 од.;
- HONDA eNS1 — 206 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 од.;
- ZEEKR 7X — 104 од.;
- AUDI Q4 — 89 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- BYD Song Plus — 28 од.;
- AUDI Q4 — 27 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 24 од.;
- POLESTAR 2 — 23 од.;
- ZEEKR 001 — 22 од.
Джерело: Мінфін
