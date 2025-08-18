Хедж-фонд Рея Даліо Bridgewater Associates продав усі свої китайські активи

Американський хедж-фонд, заснований мільярдером Реєм Даліо в 1975 році, Bridgewater Associates позбавився всіх своїх активів на китайському ринку в другому кварталі 2025 року, пише Nikkei Asia.

Інвестиційна компанія продала всі свої частки в 16 китайських компаніях, серед яких були Alibaba, Baidu, JD.com, PDD Holdings та інші, на загальну суму $1,4 млрд, випливає зі звітності організації. Цей крок став особливо примітним з огляду на те, що раніше фонд Даліо, навпаки, збільшував свою частку на китайському ринку, стверджує видання.

Однією з ймовірних причин для вчинення подібного правочину могла стати, по-перше, тарифна політика американського президента Дональда Трампа, а по-друге, його спроби обмежити американські інвестиції в Китай.

За даними World Benchmarking Alliance за 2025 рік, під управлінням Bridgewater Associates знаходиться $112,5 млрд. Незважаючи на це, за звітний період хедж-фонд помітно відстає від своїх конкурентів у питанні розкриття інформації та корпоративної прозорості.