Кабмін сьогодні презентує план дій уряду

Кабінет Міністрів у понеділок, 18 серпня, презентує план дій уряду. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Деталі

«У понеділок презентуємо план дій уряду — комплексну програму з конкретними заходами та цілями. Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека», — написала вона.

Нагадаємо

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України, а також затвердила новий склад уряду під її керівництвом.