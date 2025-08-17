Multi від Мінфін
17 серпня 2025, 14:13

Ринок нафти очікує на зниження цін після зустрічі Трампа та путіна

Ціни на нафту готуються до стриманої, ймовірно, негативної реакції на відкритті торгів після зустрічі президента США Дональда Трампа та владіміра путіна на Алясці. Ключовим підсумком для ринку стала заява Трампа про те, що він тимчасово утримається від запровадження санкцій проти покупців російської нафти. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту готуються до стриманої, ймовірно, негативної реакції на відкритті торгів після зустрічі президента США Дональда Трампа та владіміра путіна на Алясці.

Відмова від санкцій та курс на мирну угоду

Після переговорів Дональд Трамп повідомив, що домовився з путіним про те, що переговорники мають працювати одразу над повноцінною мирною угодою щодо України, а не над проміжним припиненням вогню.

Найважливішим для нафтового ринку стало те, що Трамп вирішив призупинити загрозу запровадження мит (вторинних санкцій) проти таких країн, як Китай та Індія, за купівлю російської нафти.

«Ведмежий» сигнал для ринку: коментарі аналітиків

Аналітики сходяться на думці, що такий результат є негативним для цін на нафту, оскільки він знімає безпосередню загрозу для постачання російських енергоресурсів на світовий ринок.

Інші експерти також вважають, що загроза санкцій наразі поставлена на паузу, тому ціни, ймовірно, будуть торгуватися у вузькому діапазоні до появи новин.

У фокусі — зустріч із Зеленським

Тепер увага ринку зосереджується на зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися у Вашингтоні в понеділок. Повідомляється, що на неї також запрошені європейські лідери. Результати цих переговорів стануть наступним важливим фактором, що впливатиме на настрої трейдерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
