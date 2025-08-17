Найбільший у світі суверенний фонд збільшив свої непрямі вкладення в біткоїн на 83%

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший у світі суверенний фонд добробуту з активами у $1,7 трлн, у другому кварталі 2025 року збільшив свої непрямі вкладення, пов'язані з біткоїном, на 83%. Про це заявив голова відділу дослідження цифрових активів банку Standard Chartered Джеффрі Кендрік, проаналізувавши регуляторні звіти фонду, пише The Block.

Як працює непряма інвестиція

Згідно з аналізом, біткоїн-еквівалент вкладень норвезького фонду зріс з 6 200 BTC до 11 400 BTC.

Важливо зазначити, що фонд не купує біткоїн безпосередньо. Натомість він інвестує в акції компаній, які тримають велику кількість біткоїнів на своєму балансі. Майже вся позиція фонду зосереджена в акціях компанії MicroStrategy, а нещодавно було додано невелику частку в японській компанії Metaplanet.

«Проактивна позиція»: коментар аналітика

Джеффрі Кендрік вважає, що такий значний приріст за один квартал є свідомим та «проактивним» рішенням, а не просто результатом зростання вартості акцій.

«Суть у тому, що Norges (банк, що управляє фондом) використовує MicroStrategy як спосіб отримати доступ до базового активу біткоїна», — зазначив Кендрік.

Цей аналіз є продовженням попередніх спостережень Кендріка, який ще в першому кварталі фіксував зростання інтересу до біткоїна з боку суверенних фондів та державних установ.

