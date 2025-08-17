У «Дії» тимчасово недоступні понад 20 сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

Велика частина послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде тимчасово недоступною до 08:00 понеділка, 18 серпня. Перерва в роботі пов'язана з плановим технічним оновленням державних реєстрів, які адмініструє Міністерство юстиції. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Як пояснили в сервісі, тимчасово недоступними будуть усі послуги, що отримують дані з реєстрів Мін'юсту. Серед них:

Сервіси для ФОП (реєстрація, внесення змін, припинення).

Послуги ДРАЦС (повторні свідоцтва та витяги про народження, шлюб, розлучення).

Сервіси, пов'язані з нерухомістю («єВідновлення», реєстрація прав на нерухоме майно).

Перереєстрація авто.

Комплексні послуги, як-от «єМалятко» та «еПідприємець».

Повний перелік послуг, які не працюватимуть на вихідних, можна переглянути на порталі «Дія».

У службі підтримки запевнили, що інші сервіси, не пов'язані з реєстрами Мін'юсту, працюватимуть у звичайному режимі.