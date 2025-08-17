Велика частина послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде тимчасово недоступною до 08:00 понеділка, 18 серпня. Перерва в роботі пов'язана з плановим технічним оновленням державних реєстрів, які адмініструє Міністерство юстиції. Про це повідомила пресслужба «Дії».
17 серпня 2025, 12:15
У «Дії» тимчасово недоступні понад 20 сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту
Як пояснили в сервісі, тимчасово недоступними будуть усі послуги, що отримують дані з реєстрів Мін'юсту. Серед них:
- Сервіси для ФОП (реєстрація, внесення змін, припинення).
- Послуги ДРАЦС (повторні свідоцтва та витяги про народження, шлюб, розлучення).
- Сервіси, пов'язані з нерухомістю («єВідновлення», реєстрація прав на нерухоме майно).
- Перереєстрація авто.
- Комплексні послуги, як-от «єМалятко» та «еПідприємець».
Повний перелік послуг, які не працюватимуть на вихідних, можна переглянути на порталі «Дія».
У службі підтримки запевнили, що інші сервіси, не пов'язані з реєстрами Мін'юсту, працюватимуть у звичайному режимі.
