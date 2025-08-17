«Війна за таланти»: бігтехи «вбивають» ШІ-стартапи, переманюючи їх засновників

Ненаситна жага до талантів у сфері штучного інтелекту змушує технологічних гігантів, як-от Microsoft, Meta та Google, вдаватися до неортодоксальних методів найму. Вони переманюють засновників та ключових дослідників, залишаючи їхні стартапи порожніми, що загрожує інноваційній культурі Кремнієвої долини. Про це пише The Wall Street Journal.

Нова тактика

Замість того, щоб купувати стартапи цілком, техногіганти все частіше використовують іншу тактику: наймають ключових осіб, іноді цілі команди, а самій компанії виплачують винагороду або просто залишають її напризволяще.

Приклади таких угод:

Microsoft минулого року найняла CEO стартапу Inflection AI Мустафу Сулеймана, виплативши його компанії $650 млн.

Meta у червні інвестувала $14,8 млрд у компанію Scale AI, в обмін на перехід її CEO Олександра Ванга та команди для створення нового ШІ-підрозділу.

Google у липні фактично «випатрала» стартап Windsurf, переманивши його ключових розробників.

Для техногігантів така тактика є швидкою, не вимагає складної інтеграції після поглинання та, що найважливіше, не потребує схвалення антимонопольних регуляторів.

Чому це важливо

«Війна за таланти» у сфері ШІ досягла такого рівня, що техногіганти почали «поїдати» саму екосистему стартапів, яка їх живила роками. Це є серйозною загрозою для майбутнього інновацій.

Кремнієва долина завжди працювала за принципом, що навіть у разі невдачі стартапу, його команда та технології можуть бути придбані великою компанією, що приносить певну винагороду всім учасникам. Нова тактика переманювання команд або лідерів стартапів руйнує цей принцип. Вона створює ситуацію, де виграють лише зіркові засновники, а рядові співробітники, які ризикували разом з ними, залишаються ні з чим.