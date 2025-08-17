5 недооцінених альткойнів з більшим потенціалом зростання, ніж DOGE і SHIB

Dogecoin і Shiba Inu часто привертають увагу, але деякі менш відомі монети можуть випередити їх. Кілька прихованих проєктів демонструють перспективність завдяки активному розвитку, сильним спільнотам і зростаючому інтересу. Ці вибори можуть здивувати навіть досвідчених послідовників. У наступному списку виділено п'ять цифрових монет, які можуть привернути увагу і запропонувати захоплюючі можливості, що виходять за межі знайомих мем-імен.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить 0,005 долара.

На наступному, 14-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,01 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати.

Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з фанатами спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Швидка смуга ZORA: перетворюйте пости на монети, а мистецтво — на можливості

ZORA розпочала свою діяльність у 2021 році з сміливою метою: дати можливість будь-якому творцю володіти та продавати свої роботи безпосередньо на блокчейні. Вона працює на більш легкому та дешевому шарі Ethereum, тому карбування та торгівля відбуваються швидко і майже без комісій. Художники можуть використовувати мобільний додаток, щоб зробити фото, натиснути один раз і випустити NFT, який назавжди залишиться в ланцюжку. Нещодавно додана інтеграція з мережею Base додає «монети контенту» — крихітні токени, прив'язані до кожного посту, що поєднують лайки в соцмережах із реальною вартістю.

Щоденні торги залишаються жвавими, а ринкова вартість проекту зараз становить сотні мільйонів. Такий стабільний обсяг свідчить про прихильність користувачів, яку багато старіших NFT-хабів втратили під час останнього спаду. Поки великі компанії переслідують складні оновлення, ZORA залишається простим: надати творцям більше можливостей і скоротити витрати. Якщо наступний цикл буде сприятливим для реального використання, а не для ажіотажу, платформа, яка вже пропонує швидкі інструменти, мобільний доступ і соціальні токени, має всі шанси на успіх. У порівнянні з багатьма невеликими NFT-монетами, поєднання мистецтва, спільноти та нових технологій ZORA важко ігнорувати.

Натисни, довірся, заробляй: як Pi перетворює телефони на криптомайнери

Pi Network дозволяє будь-кому заробляти цифрові монети простим натисканням. Без громіздких установок і величезних рахунків. Запущена в 2019 році випускниками Стенфорда, програма просить користувачів підтверджувати свою активність раз на день. Кожне натискання зберігає їхній статус піонера і приносить їм Pi. Учасники також вказують від трьох до п'яти надійних друзів, створюючи глобальну мережу довіри, яка забезпечує безпеку ланцюга. Система працює на енергоефективному протоколі Stellar Consensus Protocol, тому телефони не перегріваються, а батареї довго тримають заряд. На користувачів, які запускають повні вузли на своїх комп'ютерах, чекають додаткові винагороди.

Pi зараз працює на власній мережі, але перекази залишаються всередині, доки не завершиться масова перевірка ідентичності. Коли ворота відкриються, мільйони перевірених користувачів зможуть використовувати Pi безпосередньо в магазинах, іграх та додатках Web3. На ринку, який прагне екологічних і соціальних монет, така сильна спільнота виглядає як золото. Біткойн потрапляє на перші шпальти газет, а Ethereum править смарт-контрактами, але обидва стикаються з високими комісіями та розмовами про владу. Pi пропонує безкоштовний вхід, екологічний майнінг та справедливий розподіл. Якщо наступний цикл буде сприятливішим для зручності використання, ніж для ажіотажу, монета, яку ви заробляєте, прокручуючи екран, може засяяти.

ONDO: міст між Уолл-стріт і блокчейном для тих, хто заробляє на життя щодня

Ondo Finance та її токен ONDO поєднують безпеку старих фінансів зі швидкістю блокчейнів. Команда перетворює стабільні активи, що приносять дохід, такі як американські облігації, на цифрові токени, які може придбати будь-хто. Одна частина компанії створює ці продукти, а інша — кодує інструменти, що дозволяють їм легко переміщатися в ланцюжку. Угоди з такими компаніями, як BlackRock, та безпечне зберігання від Coinbase свідчать про орієнтацію на довіру. Популярний токен USDY навіть додає прибутковість до стабільної монети, забезпеченої казначейськими облігаціями.

Токени реальних активів дуже популярні в цьому циклі, і ONDO використовує цю хвилю. Багато трейдерів переслідують мем-монети, але зараз фонди шукають стабільний дохід, оскільки ставки залишаються високими. ONDO пропонує це без різких коливань, характерних для біткойна або ефіру. Чіткі правила, сильні партнери та відкриті звіти виділяють компанію серед менших конкурентів. Якщо ринок продовжить рухатися в бік токенізованих облігацій та готівки, попит на продукти ONDO може зрости. Для інвесторів, які хочуть і зростання блокчейну, і реального доходу, ONDO виглядає як своєчасна ставка.

UNI і сила натовпу: чому цей токен все ще привертає увагу

Uniswap розпочав свою діяльність у 2018 році з новою ідеєю. Він дозволив людям торгувати токенами без переповненого книги замовлень. Гроші знаходяться в спільних пулах, тому обмін відбувається швидко і відкрито протягом усього дня. Користувачі зберігають повний контроль над своїми коштами. У вересні 2020 року команда випустила UNI, токен для голосування. Перші користувачі прокинулися з 400 UNI кожен, вартістю понад 1000 доларів. Цей подарунок з'явився після того, як конкурент, SushiSwap, спробував переманити їх. Сьогодні біржа має понад 3 мільярди доларів і входить до числа найбільших в DeFi.

UNI все ще привертає увагу в поточному циклі. Такі великі імена, як Bitcoin і Ether, очолили відновлення, проте багато трейдерів шукають свіжі історії з реальним застосуванням. UNI пропонує зв'язок між ціною токена і голосом платформи. Кожна монета є голосом, який може впливати на комісію, нові пули та майбутні оновлення. Конкуренти, такі як PancakeSwap, працюють на інших ланцюгах, але мало хто може зрівнятися з довгим досвідом і відкритим кодом Uniswap. Якщо DeFi продовжить зростати, попит на право голосу може зрости, що зробить UNI монетою, за якою варто стежити.

Висновок

ZORA, PI, ONDO та UNI мають міцний потенціал зростання в 2025 році, але поєднання спорту та мемів, ціль у 20 000% та дорожня карта спільноти XYZVerse роблять $XYZ культурним феноменом, який може прорватися.

