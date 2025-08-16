Meta проводить четверту реорганізацію ШІ-підрозділу за пів року — The Information

Компанія Meta Platforms планує провести чергову, вже четверту за останні шість місяців, реорганізацію своїх зусиль у сфері штучного інтелекту. Цей крок свідчить про намагання CEO Марка Цукерберга прискорити роботу над створенням штучного загального інтелекту (AGI) на тлі жорсткої конкуренції. Про це повідомило видання The Information, передає Reuters.

Нова структура

Згідно з повідомленням, новостворений підрозділ Superintelligence Labs, який мав об'єднати всі ШІ-розробки, буде розділено на чотири окремі групи:

«TBD Lab» (назва розшифровується як «буде визначено пізніше»);

Команда продуктів, що займатиметься, зокрема, ШІ-асистентом Meta AI;

Команда інфраструктури;

Лабораторія фундаментальних досліджень FAIR, що фокусується на довгострокових наукових проєктах.

Контекст реорганізації

Ця реструктуризація відбувається на тлі кількох викликів для Meta. Попередня реорганізація та створення Superintelligence Labs були реакцією на відтік провідних співробітників та прохолодну реакцію ринку на останню версію мовної моделі Llama 4.

Водночас Meta продовжує робити гігантські ставки на ШІ. Компанія залучила інвестиційних гігантів PIMCO та Blue Owl Capital для фінансування розширення дата-центру в Луїзіані на $29 мільярдів. Раніше Цукерберг заявляв про плани витратити сотні мільярдів доларів на будівництво кількох масивних ШІ-дата-центрів, а прогноз капітальних витрат на рік було підвищено до $66−72 мільярдів.