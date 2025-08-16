Національний банк України минулого тижня, з 11 по 15 серпня, скоротив обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку. Про це свідчать дані регулятора.
16 серпня 2025, 12:41
НБУ скоротив продаж валюти з резервів до $608 мільйонів за тиждень
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Згідно з даними НБУ, протягом тижня регулятор продав $607,80 млн, тоді як придбав до резервів лише $0,06 млн.
Цей показник є на 28% меншим, ніж тижнем раніше (4−8 серпня), коли продаж валюти становив $842,55 млн.
Загалом з початку 2025 року Національний банк продав на міжбанківському ринку понад $22 млрд. Купівля валюти становила лише $37 млн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі