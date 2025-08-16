НБУ скоротив продаж валюти з резервів до $608 мільйонів за тиждень

Національний банк України минулого тижня, з 11 по 15 серпня, скоротив обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку. Про це свідчать дані регулятора.

Згідно з даними НБУ, протягом тижня регулятор продав $607,80 млн, тоді як придбав до резервів лише $0,06 млн.

Цей показник є на 28% меншим, ніж тижнем раніше (4−8 серпня), коли продаж валюти становив $842,55 млн.

Загалом з початку 2025 року Національний банк продав на міжбанківському ринку понад $22 млрд. Купівля валюти становила лише $37 млн.

