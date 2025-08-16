Співробітники OpenAI планують продати акції на $6 млрд, оцінка компанії може зрости до $500 млрд

Чинні та колишні співробітники OpenAI ведуть переговори про продаж акцій компанії на суму майже $6 мільярдів інвесторам, серед яких SoftBank Group та Thrive Capital. Потенційна угода може підвищити оцінку вартості розробника ChatGPT до $500 мільярдів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі потенційної угоди

Цей продаж є вторинним розміщенням, що дозволяє співробітникам реалізувати свої акції. Повідомляється, що переговори перебувають на ранній стадії, і розмір продажу ще може змінитися. SoftBank, Thrive та Dragoneer Investment Group, які вже є інвесторами OpenAI, розглядаються як основні покупці.

Контекст зростання

Продаж акцій відбувається на тлі стрімкого зростання бізнес-показників OpenAI. Виручка компанії за перші сім місяців року подвоїлася, а річний темп зростання доходів досяг $12 мільярдів. Очікується, що до кінця року цей показник перевищить $20 мільярдів. Кількість щотижневих активних користувачів продуктів ChatGPT зросла з 400 мільйонів у лютому до приблизно 700 мільйонів зараз.

Що таке вторинний продаж акцій?

Коли компанія залучає гроші, це відбувається через різні механізми. Важливо розрізняти:

Первинний раунд: Коли компанія випускає нові акції і продає їх інвесторам. Гроші від продажу надходять безпосередньо в компанію і використовуються для її розвитку. Нещодавній раунд на $8,3 млрд для OpenAI був первинним.

Вторинний продаж: Коли існуючі акціонери (у цьому випадку — співробітники) продають свої власні, вже існуючі акції новим або іншим існуючим інвесторам. Гроші від продажу отримують співробітники-продавці, а не компанія.

Для приватних компаній, як-от OpenAI, вторинні продажі є важливим інструментом для мотивації та утримання талантів. Вони дозволяють співробітникам отримати фінансову винагороду за свою працю, не чекаючи на вихід компанії на IPO, який може відбутися через багато років.