16 серпня 2025, 10:49

Зеленський підтримав ідею тристоронньої зустрічі з Трампом та путіним

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, за результатами якої підтримав пропозицію про проведення тристороннього саміту для обговорення миру. У понеділок Зеленський відвідає Вашингтон для обговорення деталей. Про це глава держави повідомив у суботу, 16 серпня.

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, за результатами якої підтримав пропозицію про проведення тристороннього саміту для обговорення миру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати розмови

За словами Володимира Зеленського, розмова, що тривала понад півтори години, була змістовною. Президент Трамп поінформував українську сторону про основні пункти своєї нещодавньої зустрічі з владіміром путіним.

«Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру… Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — росія», — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що ключові питання щодо завершення війни мають обговорюватися саме на рівні лідерів, і запропонований тристоронній формат є для цього доцільним.

Візит до Вашингтона та роль партнерів

Президент України повідомив, що всі деталі щодо «завершення вбивств та завершення війни» він планує обговорити з Дональдом Трампом особисто у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня, та подякував за запрошення.

Зеленський також наголосив на важливості залучення європейських партнерів на всіх етапах для надійного гарантування безпеки України разом зі США. За його словами, під час розмови обговорювалися «позитивні сигнали» від американської сторони щодо її участі в гарантуванні безпеки.

Чому це важливо

Заява Володимира Зеленського є важливою дипломатичною відповіддю на результати зустрічі Трампа та путіна на Алясці. Погоджуючись на тристоронній формат, Київ демонструє свою готовність до діалогу і таким чином перехоплює ініціативу, не дозволяючи звинуватити Україну в «небажанні миру».

Це дуже ризикований, але, можливо, єдиний шлях у поточній ситуації. Він дозволяє Україні уникнути найгіршого сценарію — домовленостей між США та росією за спиною України. Включаючись у процес, Київ отримує можливість безпосередньо відстоювати свої інтереси за столом переговорів.

Візит Зеленського до Вашингтона у понеділок буде ключовим. Саме під час цієї зустрічі, ймовірно, будуть визначені «червоні лінії» та базові умови, на яких Україна готова брати участь у такому саміті. Наголос на необхідності залучення європейських партнерів до гарантування безпеки є спробою зберегти єдність західної коаліції та не залишитися сам на сам у переговорах з Вашингтоном та москвою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Exba
Exba
16 серпня 2025, 13:41
#
Если не будут тащить на переговоры европейцев, то может и договорятся о чём-то
