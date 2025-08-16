Політика високих ставок НБУ не працює, гривня перетікає у валюту — Данилишин

Академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що дані з монетарної сфери за липень 2025 року є показовим сигналом про неефективність політики «високих процентних ставок», яку проводить Національний банк. За його словами, попри зусилля регулятора, відбувається відтік гривневих депозитів та їх конвертація у валюту, що свідчить про недієвість ключової ставки як інструменту монетарної політики. Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

Парадокс липня: депозити падають, кредити ростуть

Аналізуючи дані НБУ, Богдан Данилишин вказує на ключову суперечність. У липні відбулося одночасне скорочення гривневих депозитів як населення, так і бізнесу, натомість зросли валютні депозити. Це, на його думку, означає, що люди та компанії активно переводять гривню у валюту, попри високі ставки за гривневими вкладами.

Більше того, цей відтік відбувається на тлі значної гривневої емісії (у липні — 92 млрд грн).

«В липні у валюту було конвертовано більше коштів, ніж НБУ надрукував нової гривні», — зазначає академік.

Водночас гривневе кредитування номінально зросло, але, як підкреслює Данилишин, це сталося не завдяки політиці НБУ, а внаслідок дії державних програм стимулювання (пільгові кредити), які не реагують на високу облікову ставку.

«Висока реально позитивна ставка не приваблює гривню в банки… І одночасно гривневі кредити номінально ростуть із-за структурних стимулів», — робить висновок експерт.

Критика «прихованої» емісії

Данилишин також гостро розкритикував твердження про відсутність емісії з боку НБУ. Він наголошує, що емісія — це будь-яка дія, що збільшує кількість гривні в обігу, включно з викупом іноземної валюти в Уряду.

За його підрахунками на основі таблиць НБУ, з початку 2025 року грошова емісія склала 869 млрд грн. Потім, як зазначає експерт, регулятор був змушений викупити цю гривню назад через валютні інтервенції, витративши на це $21 млрд з резервів. На думку Данилишина, це є наслідком помилкової політики валютної лібералізації.