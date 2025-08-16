Політика високих ставок НБУ не працює, гривня перетікає у валюту — Данилишин

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 серпня 2025, 10:31

Політика високих ставок НБУ не працює, гривня перетікає у валюту — Данилишин

Академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що дані з монетарної сфери за липень 2025 року є показовим сигналом про неефективність політики «високих процентних ставок», яку проводить Національний банк. За його словами, попри зусилля регулятора, відбувається відтік гривневих депозитів та їх конвертація у валюту, що свідчить про недієвість ключової ставки як інструменту монетарної політики. Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

Академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що дані з монетарної сфери за липень 2025 року є показовим сигналом про неефективність політики «високих процентних ставок», яку проводить Національний банк.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Парадокс липня: депозити падають, кредити ростуть

Аналізуючи дані НБУ, Богдан Данилишин вказує на ключову суперечність. У липні відбулося одночасне скорочення гривневих депозитів як населення, так і бізнесу, натомість зросли валютні депозити. Це, на його думку, означає, що люди та компанії активно переводять гривню у валюту, попри високі ставки за гривневими вкладами.

Більше того, цей відтік відбувається на тлі значної гривневої емісії (у липні — 92 млрд грн).

«В липні у валюту було конвертовано більше коштів, ніж НБУ надрукував нової гривні», — зазначає академік.

Водночас гривневе кредитування номінально зросло, але, як підкреслює Данилишин, це сталося не завдяки політиці НБУ, а внаслідок дії державних програм стимулювання (пільгові кредити), які не реагують на високу облікову ставку.

«Висока реально позитивна ставка не приваблює гривню в банки… І одночасно гривневі кредити номінально ростуть із-за структурних стимулів», — робить висновок експерт.

Критика «прихованої» емісії

Данилишин також гостро розкритикував твердження про відсутність емісії з боку НБУ. Він наголошує, що емісія — це будь-яка дія, що збільшує кількість гривні в обігу, включно з викупом іноземної валюти в Уряду.

За його підрахунками на основі таблиць НБУ, з початку 2025 року грошова емісія склала 869 млрд грн. Потім, як зазначає експерт, регулятор був змушений викупити цю гривню назад через валютні інтервенції, витративши на це $21 млрд з резервів. На думку Данилишина, це є наслідком помилкової політики валютної лібералізації.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+13
Criptor82
Criptor82
16 серпня 2025, 11:28
#
Данилишин толковий економіст. Все вірно каже. Наразі хороша можливість купити валюту недорого, поки не почались «набігі» на банки, а вони будуть як без цього.
+
0
zephyr
zephyr
16 серпня 2025, 12:05
#
«За його підрахунками на основі таблиць НБУ, з початку 2025 року грошова емісія склала 869 млрд грн. Потім, як зазначає експерт, регулятор був змушений викупити цю гривню назад через валютні інтервенції, витративши на це $21 млрд з резервів" — вот это красота)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами