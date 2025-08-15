ФРС США скасовує програму нагляду за крипто-діяльністю банків

Федеральна резервна система США (ФРС) у п'ятницю, 15 серпня, оголосила про скасування своєї спеціалізованої програми нагляду за «новою діяльністю» банків, яка була створена для контролю за їхніми операціями у сфері криптовалют та фінансових технологій (фінтеху). Надалі ця робота буде інтегрована у звичайний процес банківського нагляду, пише Reuters.

Програму було запущено у 2023 році, щоб сфокусовано вивчати, як банки взаємодіють з новими технологіями та управляють пов'язаними з ними ризиками.

У ФРС пояснили, що окрема програма більше не є необхідною, оскільки за цей час регулятор значно поглибив своє розуміння цих ризиків та того, як банки з ними працюють. Тепер нагляд за крипто- та фінтех-активністю стане частиною регулярних інспекцій.