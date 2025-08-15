Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 19:08

Аналітики фіксують «виснаження покупців» біткоїна та очікують на сезон альткоїнів

Настрої інвесторів щодо криптовалют цього тижня різко зросли, однак аналітики вказують на ознаки «виснаження покупців» біткоїна та можливу корекцію в серпні. Водночас зростаючий інтерес до альткоїнів може свідчити про наближення так званого «сезону альткоїнів». Про це пише Cointelegraph.

Настрої інвесторів щодо криптовалют цього тижня різко зросли, однак аналітики вказують на ознаки «виснаження покупців» біткоїна та можливу корекцію в серпні.

Ознаки «перегріву» та можлива корекція

За даними старшого аналітика Bitwise Макса Шеннона, індекс настроїв на крипторинку за тиждень зріс з 0,23 до 0,91. Паралельно кількість пошукових запитів Google за словами «альткоїни» та «Ethereum» досягла багаторічного максимуму.

«Це класична поведінка, просякнута ажіотажем, яка може передувати виснаженню покупців», — зазначив Шеннон.

«Виснаження покупців» — це ситуація, коли тиск з боку продавців починає переважати над попитом, що може призвести до падіння ціни біткоїна, оскільки капітал перетікає в інші криптовалюти.

У четвер біткоїн опускався нижче $118 000 після коментарів міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що уряд не планує додаткових закупівель для Стратегічного резерву. Хоча пізніше він спростував цю заяву, це вплинуло на настрої. «Індекс страху та жадібності» змістився з «жадібності» до «нейтральної» території.

Очікування «сезону альткоїнів»

Попри можливу корекцію, багато спостерігачів очікують на ралі альткоїнів у вересні.

«Ми вважаємо, що поточні ринкові умови тепер вказують на потенційний зсув у бік повномасштабного сезону альткоїнів, коли ми наблизимося до вересня», — написав у своєму звіті голова з досліджень Coinbase Institutional Девід Дуонг.

Індекс «сезону альткоїнів» за останній тиждень зріс з 33 до 42, але все ще залишається нижче позначки 75, яка сигналізує про його початок.

«Вони готові почати бігти, так само як це зробив Ethereum. Який потенціал зростання? Ймовірно, 100−150% під час першої хвилі», — зазначив аналітик Міхаель ван де Поппе.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
