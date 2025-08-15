«Вони не вестимуть бізнес, поки ми не врегулюємо війну»: Трамп про зустріч із путіним

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 15 серпня, проведе зустріч із владіміром путіним на Алясці, головною темою якої є пошук шляхів до припинення війни в Україні. Напередодні саміту Трамп наголосив, що не вестиме з росією жодних ділових переговорів, доки не буде врегульовано війну. Про це пише Financial Times.

Пріоритет — мир, а не бізнес

Перед вильотом на переговори Трамп зазначив, що йому відомо про присутність у російській делегації бізнесменів, однак підкреслив, що їхні інтереси не будуть розглядатися.

«Вони не вестимуть бізнес, поки ми не врегулюємо війну», — заявив американський президент.

Він додав, що готовий обговорювати територіальні питання, але лише з урахуванням позиції України. Перед початком саміту Трамп також опублікував короткий допис у своїй соцмережі Truth Social: «Ставки високі».

Контекст зустрічі

Саміт відбувається на військовій базі в Анкориджі. Зустріч має розпочатися о 22:30 за київським часом.

Ці переговори є кульмінацією посилення тиску з боку Трампа на москву. Раніше він погрожував росії «серйозними наслідками» у вигляді вторинних санкцій проти її торговельних партнерів, якщо путін не погодиться на мирні переговори.

Водночас очікування сторін від саміту, схоже, різняться. Білий дім наполягає, що пріоритетом є виключно мирне врегулювання, тоді як москва висловлювала сподівання на обговорення економічних питань.