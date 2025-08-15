Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 18:35

«Вони не вестимуть бізнес, поки ми не врегулюємо війну»: Трамп про зустріч із путіним

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 15 серпня, проведе зустріч із владіміром путіним на Алясці, головною темою якої є пошук шляхів до припинення війни в Україні. Напередодні саміту Трамп наголосив, що не вестиме з росією жодних ділових переговорів, доки не буде врегульовано війну. Про це пише Financial Times.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 15 серпня, проведе зустріч із владіміром путіним на Алясці, головною темою якої є пошук шляхів до припинення війни в Україні.

Пріоритет — мир, а не бізнес

Перед вильотом на переговори Трамп зазначив, що йому відомо про присутність у російській делегації бізнесменів, однак підкреслив, що їхні інтереси не будуть розглядатися.

«Вони не вестимуть бізнес, поки ми не врегулюємо війну», — заявив американський президент.

Він додав, що готовий обговорювати територіальні питання, але лише з урахуванням позиції України. Перед початком саміту Трамп також опублікував короткий допис у своїй соцмережі Truth Social: «Ставки високі».

Контекст зустрічі

Саміт відбувається на військовій базі в Анкориджі. Зустріч має розпочатися о 22:30 за київським часом.

Ці переговори є кульмінацією посилення тиску з боку Трампа на москву. Раніше він погрожував росії «серйозними наслідками» у вигляді вторинних санкцій проти її торговельних партнерів, якщо путін не погодиться на мирні переговори.

Водночас очікування сторін від саміту, схоже, різняться. Білий дім наполягає, що пріоритетом є виключно мирне врегулювання, тоді як москва висловлювала сподівання на обговорення економічних питань.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 серпня 2025, 18:45
#
«Трамп зазначив, що йому відомо про присутність у російській делегації
бізнесменів, однак підкреслив, що їхні інтереси не будуть розглядатися.»

Склад делегації США для переговорів президента Трампа і путіна на Алясці:
— Президент США Дональд Трамп;
— Держсекретар, в.о. радника з нацбезпеки Марко Рубіо;
— Директор ЦРУ Джон Реткліфф;
Міністри фінансів і торгівлі Скотт Бессент і Говард Лутнік;
— Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф;
— Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і її заступник Ден Скавіно;
— Прессекретар Трампа Керолайн Левітт.

Звертає на себе увагу присутність міністра торгівлі Говарда Лутніка
та відсутність спецпосланця президента з питань України та рф генерала Кіта Келлога.
