Курс гривні зріс за день під час торгів на міжбанку у парах із доларом та євро. Про це свідчать дані торгів за 15 серпня.
15 серпня 2025, 17:30
Гривня зміцнилась на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 15 серпня
|
Закриття 15 серпня
|
Зміни
|
41,40/41,43
|
41,21/41,24
|
19/19
|
48,33/48,35
|
48,23/48,25
|
10/10
Офіційний курс: на понеділок, 18 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,3401 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,4500). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,3059, що на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,4405).
Середній курс на готівковому ринку: 41,17−41,65 грн/долар, 48,05−48,70 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,36−41,45, євро — 48,35−48,50 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі