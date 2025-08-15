Гривня зміцнилась на міжбанку

Курс гривні зріс за день під час торгів на міжбанку у парах із доларом та євро. Про це свідчать дані торгів за 15 серпня.

Валюта Відкриття 15 серпня Закриття 15 серпня Зміни долар 41,40/41,43 41,21/41,24 19/19 євро 48,33/48,35 48,23/48,25 10/10

Офіційний курс: на понеділок, 18 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,3401 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,4500). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,3059, що на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,4405).

Середній курс на готівковому ринку: 41,17−41,65 грн/долар, 48,05−48,70 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,36−41,45, євро — 48,35−48,50 грн.

