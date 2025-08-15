Сергія Ніколайчука призначено першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової

Рада Національного банку України призначила Сергія Ніколайчука на посаду першого заступника Голови НБУ . Він замінив на цій посаді Катерину Рожкову, яка звільнена у зв'язку із закінченням семирічного терміну повноважень. Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомила пресслужба регулятора.

Новий розподіл обов'язків

Кандидатуру Сергія Ніколайчука на розгляд Ради НБУ подав голова Нацбанку Андрій Пишний. На новій посаді Ніколайчук керуватиме вертикаллю «Фінансова стабільність», а також тимчасово — вертикаллю «Монетарна стабільність».

Катерина Рожкова, яка працювала на посаді першої заступниці з 2018 року, залишає свою посаду.

У зв'язку з цими змінами Національний банк розпочне пошук кандидата на вакантну посаду заступника Голови НБУ.

Коментар голови НБУ

Андрій Пишний подякував Катерині Рожковій за багаторічну роботу та привітав Сергія Ніколайчука з призначенням.

«Те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, — беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди. Нова конструкція Правління Національного банку, що формується, посилить нашу інституційну спроможність», — зазначив він.