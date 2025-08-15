Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 16:22

Сергія Ніколайчука призначено першим заступником голови НБУ замість Катерини Рожкової

Рада Національного банку України призначила Сергія Ніколайчука на посаду першого заступника Голови НБУ. Він замінив на цій посаді Катерину Рожкову, яка звільнена у зв'язку із закінченням семирічного терміну повноважень. Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомила пресслужба регулятора.

Рада Національного банку України 15 серпня 2025 року призначила Сергія Ніколайчука на посаду першого заступника Голови НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий розподіл обов'язків

Кандидатуру Сергія Ніколайчука на розгляд Ради НБУ подав голова Нацбанку Андрій Пишний. На новій посаді Ніколайчук керуватиме вертикаллю «Фінансова стабільність», а також тимчасово — вертикаллю «Монетарна стабільність».

Катерина Рожкова, яка працювала на посаді першої заступниці з 2018 року, залишає свою посаду.

У зв'язку з цими змінами Національний банк розпочне пошук кандидата на вакантну посаду заступника Голови НБУ.

Коментар голови НБУ

Андрій Пишний подякував Катерині Рожковій за багаторічну роботу та привітав Сергія Ніколайчука з призначенням.

«Те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, — беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди. Нова конструкція Правління Національного банку, що формується, посилить нашу інституційну спроможність», — зазначив він.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 серпня 2025, 16:33
#
Керуватиме вертикаллю Потужна Потужність
+
0
zevs1
zevs1
15 серпня 2025, 17:29
#
Как это назначение повлияет на жизнь простого Украинца?
Вот назначение Пышного повлияло прямым ужесточением контроля финансовых операций и понять что ищут или кого ищут и нашли хоть что-то что искали и каковы цели никто не знает.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
