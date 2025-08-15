Закон про оподаткування криптоактивів розглянуть на наступному тижні — Гетманцев

Верховна Рада наступного тижня розгляне у першому читанні законопроєкт про оподаткування операцій з криптоактивами. Ухвалення цих змін до Податкового кодексу є необхідною умовою для повноцінного запуску легального ринку віртуальних активів в Україні. Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Основні положення законопроєкту

Законопроєкт, раніше схвалений профільним комітетом, встановлює чіткі правила оподаткування для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

Об'єкт оподаткування: Прибуток від операцій з віртуальними активами (різниця між доходами від продажу та витратами на придбання за рік).

Пільговий період: Для активів, придбаних до набуття чинності закону, при їх продажу протягом 2026 року діятиме пільгова ставка податку на доходи (ПДФО) у 5%.

Що не оподатковується: Доходи від обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної зарплати на рік.

Для юридичних осіб:

Вводяться спеціальні правила коригування фінансового результату, аналогічні до операцій з цінними паперами.

ПДВ: Операції з випуску, продажу та обміну більшості віртуальних активів не є об'єктом оподаткування ПДВ. Виняток становлять NFT та токени, що посвідчують право на отримання майна чи послуг.

Обмеження та контроль

Законопроєкт забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов'язаних з криптоактивами (біржі, обмінники), також не зможуть працювати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, такі компанії будуть зобов'язані стати на облік у податкових органах та щорічно звітувати про операції своїх клієнтів-резидентів України.

Чому це важливо

Винесення цього законопроєкту на голосування є довгоочікуваною та ключовою подією для всієї криптоіндустрії України. Це фінальний крок на шляху до створення повноцінного, легального та прозорого ринку віртуальних активів.

Для держави: Ухвалення закону дозволить вивести з «тіні» багатомільярдний ринок, забезпечивши значні податкові надходження до бюджету, що є критично важливим в умовах війни. Це також є виконанням одного із зобов'язань України в рамках євроінтеграції (імплементація стандартів MiCA).

Для бізнесу та інвесторів: Закон створить чіткі та зрозумілі «правила гри». Українські та іноземні криптокомпанії зможуть офіційно працювати в країні, а інвестори отримають юридичний захист своїх прав.

Для громадян: Легалізація дозволить українцям прозоро декларувати свої доходи від операцій з криптоактивами та сплачувати податки, не боячись юридичних ризиків. Запропонований підхід до оподаткування (оподаткування лише прибутку, а не всього обороту) є досить ліберальним і відповідає найкращим світовим практикам, що має стимулювати громадян до добровільного декларування.

