Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
15 серпня 2025, 16:25

Закон про оподаткування криптоактивів розглянуть на наступному тижні — Гетманцев

Верховна Рада наступного тижня розгляне у першому читанні законопроєкт про оподаткування операцій з криптоактивами. Ухвалення цих змін до Податкового кодексу є необхідною умовою для повноцінного запуску легального ринку віртуальних активів в Україні. Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Верховна Рада наступного тижня розгляне у першому читанні законопроєкт про оподаткування операцій з криптоактивами.

Основні положення законопроєкту

Законопроєкт, раніше схвалений профільним комітетом, встановлює чіткі правила оподаткування для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

  • Об'єкт оподаткування: Прибуток від операцій з віртуальними активами (різниця між доходами від продажу та витратами на придбання за рік).
  • Пільговий період: Для активів, придбаних до набуття чинності закону, при їх продажу протягом 2026 року діятиме пільгова ставка податку на доходи (ПДФО) у 5%.
  • Що не оподатковується: Доходи від обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної зарплати на рік.

Для юридичних осіб:

  • Вводяться спеціальні правила коригування фінансового результату, аналогічні до операцій з цінними паперами.
  • ПДВ: Операції з випуску, продажу та обміну більшості віртуальних активів не є об'єктом оподаткування ПДВ. Виняток становлять NFT та токени, що посвідчують право на отримання майна чи послуг.

Обмеження та контроль

Законопроєкт забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов'язаних з криптоактивами (біржі, обмінники), також не зможуть працювати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, такі компанії будуть зобов'язані стати на облік у податкових органах та щорічно звітувати про операції своїх клієнтів-резидентів України.

Чому це важливо

Винесення цього законопроєкту на голосування є довгоочікуваною та ключовою подією для всієї криптоіндустрії України. Це фінальний крок на шляху до створення повноцінного, легального та прозорого ринку віртуальних активів.

  • Для держави: Ухвалення закону дозволить вивести з «тіні» багатомільярдний ринок, забезпечивши значні податкові надходження до бюджету, що є критично важливим в умовах війни. Це також є виконанням одного із зобов'язань України в рамках євроінтеграції (імплементація стандартів MiCA).
  • Для бізнесу та інвесторів: Закон створить чіткі та зрозумілі «правила гри». Українські та іноземні криптокомпанії зможуть офіційно працювати в країні, а інвестори отримають юридичний захист своїх прав.
  • Для громадян: Легалізація дозволить українцям прозоро декларувати свої доходи від операцій з криптоактивами та сплачувати податки, не боячись юридичних ризиків. Запропонований підхід до оподаткування (оподаткування лише прибутку, а не всього обороту) є досить ліберальним і відповідає найкращим світовим практикам, що має стимулювати громадян до добровільного декларування.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 серпня 2025, 19:00
#
Обмеження та контроль — укр
Ограничения и контроль — рус
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
