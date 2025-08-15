Євро та долар дешевшають: НБУ встановив курси валют на понеділок

Євро та долар подешевшали на 13 та 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ, який встановив курси гривні по відношенню до іноземних валют на понеділок 18 серпня .

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,3401 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,4500).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,3059, що на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,4405).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,3777 (у п'ятницю курс був 11,3428).

