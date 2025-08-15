Євро та долар подешевшали на 13 та 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ, який встановив курси гривні по відношенню до іноземних валют на понеділок 18 серпня.
15 серпня 2025, 15:46
Євро та долар дешевшають: НБУ встановив курси валют на понеділок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,3401 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у п'ятницю (41,4500).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,3059, що на 13 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,4405).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,3777 (у п'ятницю курс був 11,3428).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі