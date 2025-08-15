В Україні продовжують дешевшати кавуни

Поліпшення погодних умов дозволило українським виробникам кавунів відновити збиральні роботи, що призвело до збільшення пропозиції на ринку та здешевлення продукції в середньому на майже третину. Про це повідомляє EastFruit.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами фермерів, цінова ситуація посилюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб.

Зараз ціни на ці баштанні вже опустилися до 5−15 грн/кг ($0,12−0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цієї продукції на ринку.

Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін.

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку.

Прогноз

За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена. У той же час ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.