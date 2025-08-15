Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 14:28

Китайська економіка різко загальмувала, не виправдавши прогнозів

Економічне відновлення Китаю у липні продемонструвало різке сповільнення: темпи зростання промислового виробництва та роздрібних продажів виявилися найнижчими за останні місяці та не виправдали очікувань аналітиків. Це посилює занепокоєння щодо стану другої за величиною економіки світу. Про це пише Financial Times.

Економічне відновлення Китаю у липні продемонструвало різке сповільнення: темпи зростання промислового виробництва та роздрібних продажів виявилися найнижчими за останні місяці та не виправдали очікувань аналітиків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові показники

Згідно з даними Національного бюро статистики Китаю за липень:

  • Промислове виробництво зросло на 5,7% у річному вимірі, що є найповільнішим темпом з листопада.
  • Роздрібні продажі збільшилися на 3,7%, значно сповільнившись порівняно з 4,8% у червні.
  • Інвестиції в основний капітал за перші сім місяців року зросли лише на 1,6%, що також виявилося нижчим за прогнози.

Причини уповільнення

Сповільнення пов'язане з комплексом проблем. Головними з них залишаються тривала криза на ринку нерухомості (ціни на нове житло продовжують падати), торговельні суперечки зі США та ризик дефляції.

Дані по цінах підтверджують цю загрозу: споживчі ціни в липні залишилися на рівні минулого року (нульова інфляція), а ціни виробників впали на 3,6%. Економісти також вказують на слабке зростання доходів населення та низькі споживчі настрої.

Попри слабкі дані, уряд Китаю зберігає офіційний прогноз зростання ВВП на 2025 рік на рівні близько 5%. Окремі сектори, як-от автомобілебудування та аерокосмічна промисловість, продовжують демонструвати швидке зростання.

Чому це важливо

Для західних країн це створює дилему. З одного боку, слабкість китайської економіки та дефляція можуть призвести до здешевлення китайських товарів, що допоможе боротися з інфляцією на Заході. З іншого — це може вдарити по прибутках західних компаній (як-от Apple чи німецькі автовиробники), для яких Китай є ключовим ринком збуту.

Невідповідність між слабкими поточними даними та оптимістичним офіційним прогнозом уряду у 5% зростання ВВП свідчить про те, що Пекін, ймовірно, буде змушений найближчим часом запроваджувати нові, більш потужні заходи для стимулювання економіки, щоб досягти своєї мети.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
