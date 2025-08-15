США посилюють санкції проти рф: під удар потрапили платіжний агент А7 та криптобіржа Grinex

Сполучені Штати розширили свої санкційні списки, додавши до них низку російських компаній, пов'язаних з фінансовими операціями та ухиленням від раніше введених обмежень. Про це у четвер повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише Інтерфакс-Україна.

Під прицілом — платіжний агент А7 та його спільники

До SDN List (списку осіб, з якими американцям заборонено вести справи) потрапила компанія А7. Ця структура, створена за участю російського Промсвязьбанку (ПСБ), спеціалізується на розрахунках для зовнішньоекономічної діяльності.

Санкції також поширилися на:

ТОВ «А7 агент»

ТОВ «А71»

Криптовалютну біржу Grinex

Дві платформи: Exved та INDEFI Smartbank

Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex)

Компанію Old Vector (Бішкек, Киргизстан).

Схеми ухилення від санкцій через криптобіржі

За даними Мінфіну США, криптобіржа Grinex була заснована співробітниками російської біржі Garantex, яка перебуває під санкціями США з 2022 року.

Grinex використовувала схему за участю Old Vector, А7 та пов'язаних з нею компаній для обходу санкційних обмежень. До санкційного списку також внесено співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який, окрім цього, контролює Exved та INDEFI Smartbank.

Раніше Міністерство юстиції США вже повідомляло, що 6 березня американські правоохоронці разом з колегами з Німеччини та Фінляндії зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex. Ця біржа підозрювалася у порушенні санкцій та відмиванні злочинних доходів.

Деталі про компанію А7

Частка ПСБ у компанії А7 становить 49%. Раніше ЗМІ повідомляли, що партнером ПСБ у цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який також є гендиректором операційної «дочки» А7 — компанії «А7 Агент». У липні А7 значно збільшила свій статутний капітал — з 10 мільйонів рублів ($125 тисяч) до 12,7 мільярда рублів ($158 млн).

Компанія А7 була створена восени минулого року і пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 вже була включена до санкційного списку Великої Британії, а у липні підпала під санкції Європейського Союзу.