15 серпня 2025, 14:04

США посилюють санкції проти рф: під удар потрапили платіжний агент А7 та криптобіржа Grinex

Сполучені Штати розширили свої санкційні списки, додавши до них низку російських компаній, пов'язаних з фінансовими операціями та ухиленням від раніше введених обмежень. Про це у четвер повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише Інтерфакс-Україна.

Сполучені Штати розширили свої санкційні списки, додавши до них низку російських компаній, пов'язаних з фінансовими операціями та ухиленням від раніше введених обмежень.
Фото: AI

Під прицілом — платіжний агент А7 та його спільники

До SDN List (списку осіб, з якими американцям заборонено вести справи) потрапила компанія А7. Ця структура, створена за участю російського Промсвязьбанку (ПСБ), спеціалізується на розрахунках для зовнішньоекономічної діяльності.

Санкції також поширилися на:

  • ТОВ «А7 агент»
  • ТОВ «А71»
  • Криптовалютну біржу Grinex
  • Дві платформи: Exved та INDEFI Smartbank
  • Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex)
  • Компанію Old Vector (Бішкек, Киргизстан).

Схеми ухилення від санкцій через криптобіржі

За даними Мінфіну США, криптобіржа Grinex була заснована співробітниками російської біржі Garantex, яка перебуває під санкціями США з 2022 року.

Grinex використовувала схему за участю Old Vector, А7 та пов'язаних з нею компаній для обходу санкційних обмежень. До санкційного списку також внесено співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який, окрім цього, контролює Exved та INDEFI Smartbank.

Раніше Міністерство юстиції США вже повідомляло, що 6 березня американські правоохоронці разом з колегами з Німеччини та Фінляндії зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex. Ця біржа підозрювалася у порушенні санкцій та відмиванні злочинних доходів.

Деталі про компанію А7

Частка ПСБ у компанії А7 становить 49%. Раніше ЗМІ повідомляли, що партнером ПСБ у цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який також є гендиректором операційної «дочки» А7 — компанії «А7 Агент». У липні А7 значно збільшила свій статутний капітал — з 10 мільйонів рублів ($125 тисяч) до 12,7 мільярда рублів ($158 млн).

Компанія А7 була створена восени минулого року і пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 вже була включена до санкційного списку Великої Британії, а у липні підпала під санкції Європейського Союзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
