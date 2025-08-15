Сполучені Штати розширили свої санкційні списки, додавши до них низку російських компаній, пов'язаних з фінансовими операціями та ухиленням від раніше введених обмежень. Про це у четвер повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише Інтерфакс-Україна.
США посилюють санкції проти рф: під удар потрапили платіжний агент А7 та криптобіржа Grinex
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Під прицілом — платіжний агент А7 та його спільники
До SDN List (списку осіб, з якими американцям заборонено вести справи) потрапила компанія А7. Ця структура, створена за участю російського Промсвязьбанку (ПСБ), спеціалізується на розрахунках для зовнішньоекономічної діяльності.
Санкції також поширилися на:
- ТОВ «А7 агент»
- ТОВ «А71»
- Криптовалютну біржу Grinex
- Дві платформи: Exved та INDEFI Smartbank
- Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex)
- Компанію Old Vector (Бішкек, Киргизстан).
Схеми ухилення від санкцій через криптобіржі
За даними Мінфіну США, криптобіржа Grinex була заснована співробітниками російської біржі Garantex, яка перебуває під санкціями США з 2022 року.
Grinex використовувала схему за участю Old Vector, А7 та пов'язаних з нею компаній для обходу санкційних обмежень. До санкційного списку також внесено співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який, окрім цього, контролює Exved та INDEFI Smartbank.
Раніше Міністерство юстиції США вже повідомляло, що 6 березня американські правоохоронці разом з колегами з Німеччини та Фінляндії зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex. Ця біржа підозрювалася у порушенні санкцій та відмиванні злочинних доходів.
Деталі про компанію А7
Частка ПСБ у компанії А7 становить 49%. Раніше ЗМІ повідомляли, що партнером ПСБ у цьому проєкті є бізнесмен Ілан Шор, який також є гендиректором операційної «дочки» А7 — компанії «А7 Агент». У липні А7 значно збільшила свій статутний капітал — з 10 мільйонів рублів ($125 тисяч) до 12,7 мільярда рублів ($158 млн).
Компанія А7 була створена восени минулого року і пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 вже була включена до санкційного списку Великої Британії, а у липні підпала під санкції Європейського Союзу.
Коментарі