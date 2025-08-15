Баффет продовжує скорочувати частку в Apple: продав 20 млн акцій

Інвестиційний конгломерат Воррена Баффета Berkshire Hathaway у другому кварталі 2025 року продав 20 мільйонів акцій Apple, частково скоротивши свою найбільшу позицію. Водночас компанія відкрила нову позицію, придбавши акції медичного страхового гіганта UnitedHealth Group, який наразі переживає кризу. Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомляє WSJ.

Головні зміни у портфелі

Продаж Apple: Berkshire вперше з минулого року скоротила свою частку у виробнику iPhone. Попри продаж 20 млн акцій, Apple залишається найбільшою інвестицією в портфелі компанії.

Купівля UnitedHealth: Вкладення в UnitedHealth є класичним для Баффета кроком. Акції страховика за останній рік впали більш ніж удвічі через низку проблем, включно зі скороченням фінансування Medicare та корпоративними скандалами. Інвестиція з боку Berkshire миттєво викликала ралі акцій UnitedHealth на позабіржових торгах.

Інші операції та загальна стратегія

Крім цього, Berkshire Hathaway відкрила нові позиції в компаніях Allegion, Lamar Advertising, Nucor та забудовниках D.R. Horton і Lennar. Водночас було скорочено частку в Bank of America та повністю продано залишок акцій T-Mobile.

Загалом у другому кварталі компанія Баффета була чистим продавцем акцій: вона продала цінних паперів на $6,92 млрд, а купила — лише на $3,9 млрд. Berkshire продовжує накопичувати готівку, обсяг якої на кінець червня зріс до рекордних $344 мільярдів.

Контекст та майбутнє компанії

Цього року акції самої Berkshire Hathaway зросли на 5,7%, що дещо поступається зростанню індексу S&P 500 (+10%). Нагадаємо, наприкінці року Воррен Баффет має передати посаду CEO Грегу Абелю, зберігши за собою посаду голови правління.