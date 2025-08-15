Ethereum наблизився до історичного максимуму на тлі рекордного припливу коштів в ETF

Ціна криптовалюти Ethereum впритул наблизилася до свого історичного максимуму 2021 року, сягнувши позначки $4752. Стрімке зростання підживлюється рекордним припливом капіталу в спотові Ethereum-ETF та хвилею оптимістичних прогнозів від провідних аналітиків. Про це пише CNBC.

Інституційний попит та прогнози аналітиків

За перші три дні поточного тижня приплив коштів у спотові Ethereum-ETF склав $1,5 мільярда, тоді як у біткоїн-ETF за цей же період надійшло лише $244 мільйони. Це вже четвертий тиждень поспіль, коли інвестиції в ETH-фонди випереджають біткоїн-фонди.

На тлі такого попиту, аналітики банку Standard Chartered підвищили свій прогноз ціни ETH з $4000 до $7500 до кінця цього року, та до $25 000 до кінця 2028 року.

«Ухвалення в липні американського закону GENIUS Act, що відкриває шлях до масового впровадження стейблкоїнів, є кардинальною зміною», — зазначив аналітик банку Джефф Кендрік, пояснюючи, що це стимулюватиме активність у мережі Ethereum.

Динаміка ринку

Стрімке зростання ціни спровокувало хвилю примусових ліквідацій «коротких» позицій трейдерів на суму понад $250 мільйонів за останню добу, що лише додатково підштовхнуло ціну вгору.

