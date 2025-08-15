Найбільший LNG-термінал Європи продали за $2 мільярда

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 серпня 2025, 9:34

Найбільший LNG-термінал Європи продали за $2 мільярда

Найбільший у Європі термінал для приймання зрідженого природного газу (LNG) Isle of Grain продали за 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд). Покупцями стали британська газова компанія Centrica у партнерстві з американською інвестиційною фірмою Energy Capital Partners (ECP), які викупили актив у National Grid. Про це повідомляє пресслужба Centrica.

Найбільший у Європі термінал для приймання зрідженого природного газу (LNG) Isle of Grain продали за 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд).
Фото: centrica.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальна вартість угоди склала 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Після залучення близько 1,1 млрд фунтів нового проектного фінансування без права регресу, частка власного капіталу Centrica склала приблизно 200 мільйонів фунтів ($270 млн).

Стратегічне значення

Energy Capital Partners, що входить до складу Bridgepoint Group, є одним із найбільших приватних власників інфраструктури природного газу в США.

Термінал Grain LNG має річну потужність 15 мільйонів тонн газу і покриває до 20% газових потреб Великої Британії.

«Термінал Isle of Grain — це стратегічний актив, який підтримуватиме енергетичну безпеку Великої Британії протягом багатьох десятиліть, забезпечуючи надійне та доступне постачання енергії до домогосподарств і підприємств по всій країні в умовах переходу до чистого нуля», — пояснив генеральний директор Centrica Кріс О'Ші.

Угода відповідає стратегії Centrica щодо інвестування в регульовані та контрактні активи, що підтримують енергетичний перехід, забезпечуючи передбачувані довгострокові грошові потоки, пов'язані з інфляцією. Потужності терміналу на 100% законтрактовані до 2029 року, понад 70% - до 2038 року і понад 50% - до 2045 року.

Перспективи розвитку

Centrica зазначає, що ця угода відкриває значні перспективи для подальшого розвитку об'єкта. Серед потенційних напрямків — будівництво теплоелектростанції (комбінованого виробництва тепла та електроенергії), розвиток бункерування, а також створення інфраструктури для водню та аміаку — ключових компонентів енергетичного переходу.

Ця інвестиція є частиною масштабніших планів Centrica, яка зобов'язалася вкласти 3 млрд фунтів стерлінгів ($4 млрд) у проєкти Sizewell C та Grain LNG. За словами О'Ші, це рішення підкреслює інвестиційну привабливість Великої Британії, що підтримується її державною політикою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами