Найбільший LNG-термінал Європи продали за $2 мільярда

Найбільший у Європі термінал для приймання зрідженого природного газу (LNG) Isle of Grain продали за 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд). Покупцями стали британська газова компанія Centrica у партнерстві з американською інвестиційною фірмою Energy Capital Partners (ECP), які викупили актив у National Grid. Про це повідомляє пресслужба Centrica.

Загальна вартість угоди склала 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Після залучення близько 1,1 млрд фунтів нового проектного фінансування без права регресу, частка власного капіталу Centrica склала приблизно 200 мільйонів фунтів ($270 млн).

Стратегічне значення

Energy Capital Partners, що входить до складу Bridgepoint Group, є одним із найбільших приватних власників інфраструктури природного газу в США.

Термінал Grain LNG має річну потужність 15 мільйонів тонн газу і покриває до 20% газових потреб Великої Британії.

«Термінал Isle of Grain — це стратегічний актив, який підтримуватиме енергетичну безпеку Великої Британії протягом багатьох десятиліть, забезпечуючи надійне та доступне постачання енергії до домогосподарств і підприємств по всій країні в умовах переходу до чистого нуля», — пояснив генеральний директор Centrica Кріс О'Ші.

Угода відповідає стратегії Centrica щодо інвестування в регульовані та контрактні активи, що підтримують енергетичний перехід, забезпечуючи передбачувані довгострокові грошові потоки, пов'язані з інфляцією. Потужності терміналу на 100% законтрактовані до 2029 року, понад 70% - до 2038 року і понад 50% - до 2045 року.

Перспективи розвитку

Centrica зазначає, що ця угода відкриває значні перспективи для подальшого розвитку об'єкта. Серед потенційних напрямків — будівництво теплоелектростанції (комбінованого виробництва тепла та електроенергії), розвиток бункерування, а також створення інфраструктури для водню та аміаку — ключових компонентів енергетичного переходу.

Ця інвестиція є частиною масштабніших планів Centrica, яка зобов'язалася вкласти 3 млрд фунтів стерлінгів ($4 млрд) у проєкти Sizewell C та Grain LNG. За словами О'Ші, це рішення підкреслює інвестиційну привабливість Великої Британії, що підтримується її державною політикою.