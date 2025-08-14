Українці — серед лідерів за кількістю придбаної нерухомості в Туреччині у липні 2025 року

У липні 2025 року громадяни України посіли четверте місце серед іноземних покупців житла в Туреччині. Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини (TÜİK), повідомляє Open4Business.

Лідерами за кількістю придбаних об'єктів стали росіяни (315 угод), за ними йдуть громадяни Ірану (152 угоди) та Німеччини (135 угод). Українці придбали 134 об'єкти нерухомості, що дозволило їм зайняти четверту позицію. П’ятірку лідерів замикають громадяни Іраку зі 120 угодами.

До десятки країн за кількістю покупок також увійшли: Азербайджан (93 угоди), Казахстан (65 угод), Саудівська Аравія (64 угоди), Палестина (52 угоди) та Китай (51 угода).

Варто зазначити, що у червні 2025 року українці посідали друге місце за обсягом купівлі житла в Туреччині, поступаючись лише громадянам РФ.

TÜİK зазначає, що турецький ринок нерухомості продовжує приваблювати іноземців, проте розподіл лідерів за національністю помітно змінюється щомісяця. Це залежить від туристичного сезону, коливань цін та інвестиційних інтересів.