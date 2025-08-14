ЄС заперечує чутки про послаблення санкцій проти рф: 19-й пакет очікують уже у вересні

Європейський Союз категорично заперечує будь-які плани щодо скасування чи ослаблення санкцій, запроваджених проти росії. Навпаки, блок активно готує 19-й санкційний пакет, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року. Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста у четвер, 14 серпня, передає Європейська правда.

«Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м», — наголосила Подеста.

Вона висловила сподівання, що новий пакет буде прийнятий вже наступного місяця.

«Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше — це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію», — підкреслила Аріанна Подеста.

Два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав у Брюсселі, обізнані з процесами навколо санкцій, також підтвердили, що обговорення послаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

«Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій», — додав один зі співрозмовників.

Ця заява спростовує попередні чутки у західних ЗМІ про нібито розгляд союзниками України можливості пом'якшення санкцій проти рф у разі перемир'я.