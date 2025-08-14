Польща прагне відродити «культуру інвестицій в акції» через податкові пільги

Польща, в особі колишнього менеджера фондів акцій Анджея Доманського, прагне відновити свою «культуру інвестицій в акції» для стимулювання економічного зростання. Про це повідомляє Bloomberg.

Доманський пропонує план зі створення нових ощадних рахунків, які, за його словами, можуть залучити до 100 мільярдів злотих ($27 млрд) протягом трьох років.

За його словами, ці рахунки передбачають скасування податку на приріст капіталу до певного порогу. Що важливіше, ця ініціатива допоможе відродити інтерес до акцій серед польських вкладників, які традиційно схильні до низькоризикових інвестицій.

Стан польського фондового ринку

Попри те, що Польща має найбільшу та найліквіднішу фондову біржу в регіоні, місцеві інвестори та звичайні вкладники, за даними взаємних фондів за перше півріччя 2025 року, віддають перевагу облігаціям та інструментам грошового ринку з низьким ризиком, а не акціям.

Це призвело до чистого відтоку коштів із фондів, орієнтованих на акції, навіть попри те, що індекс WIG20 Варшавської біржі зріс на 35% з початку року. Економіка країни, що оцінюється у $900 мільярдів, зросла на 3,4% у другому кварталі порівняно з минулим роком.

Аналітики наголошують, що для підтримки таких швидких темпів розширення потрібні більші інвестиції, особливо з боку приватного сектору.

Доманський зазначив, що залученість країни в акції фактично обмежується активною, але нішевою місцевою інвестиційною спільнотою. Причинами цього він назвав брак довіри, високу схильність до ризику, відсутність поколіннєвого досвіду успіху в інвестуванні та загальний низький рівень добробуту.

Податкові стимули

«Більшість цих речей неможливо швидко змінити. Що ми можемо зробити для зміцнення культури акцій, яка підтримує фінансування інноваційних проєктів, так це надати податкові стимули для більш активного інвестування», — зазначив Доманський.

Пропозиція, яку Доманський прагне ввести в дію до середини 2026 року, передбачає створення спеціальних ощадних рахунків на основі шведської моделі.

Ці рахунки звільнятимуть від чинного 19% податку на приріст капіталу для перших 100 000 злотих депонованих коштів. Більші надходження також отримають пільгове податкове оподаткування у розмірі 0,8%-0,9% від загальної суми активів на рік.

«Якщо буде значний приплив нового капіталу на внутрішній ринок, це позначиться на економічних показниках і збільшенні інвестицій. Цей проєкт — лише перший крок, і в найближчі тижні ми представимо рішення, що підтримують ринки приватного капіталу та венчурного капіталу», — заявив Доманський.